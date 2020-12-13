إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الأهلي والمقاصة .. ومحمود ناجي للقاء الإسماعيلي والمصري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، حكام مباراتي اليوم في الاسبوع الأول من بطولة الدوري الممتاز. جاءت اختيارات الحكام على النحو التالي: مباراة المصري والإسماعيلي محمود ناجي حكم ساحة محمود عبد المجيد ورضا جبر مساعدين سامح حسين حكم رابع حسام عزب حكم فيديو مصطفى الشهدي حكم رابع الأهلي والمقاصة: إبراهيم نور الدين حكم ساحة شريف عبد الله وأحمد نوفل مساعدين حسن إسماعيل حكم رابع محمود دسوقي حكم فيديو عاطف حسين مساعد حكم فيديو



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