أشرف قاسم : 10 لاعبين في الزمالك سيتم تعديل عقودهم

أكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن هناك عشرة لاعبين في الفريق الأول سيتم تعديل عقودهم في الفترة المقبلة.

وقال قاسم خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة

أون تايم سبورتس، " هناك عشرة لاعبين في الزمالك سيتم تعديل عقودهم لأن عقودهم الحالية لا تتناسب مع إمكانياتهم الفنية".

وأضاف " بالنسبة لمستحقات اللاعبين ستم وضعها في حسابتهم غدا".

ووجه قاسم رسالة إلى جمهور الزمالك، " أطالب جماهير الزمالك بمساندة الفريق لأن المرحلة الحالية صعبة ".

وأتم " تم الاتفاق مع فرجاني ساسي على تجديد عقده واللاعب سيستمر مع الزمالك".