أيمن يحيى يعتذر لجماهير النصر السعودي بعد الخسارة أمام الاهلي

قدم أيمن يحيى لاعب نادي النصر السعودي اعتذاره إلى جمهور الفريق عقب الخسارة من النادي الأهلي 1 / 2 اليوم السبت الجولة الثامنة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وأكد يحيى في تصريحاته لقناة “السعودية الرياضية” عقب المباراة أن التوفيق لم يحالف فريقه وسيعملون على التعويض في المباريات المقبلة.

وقال يحيى :”نعتذر لجمهور النصر وسنتجاوز هذا الفترة ولدينا القدرة على ذلك”.

ونفى لاعب النصر أن يكون الفريق يتعرض لضغوط مؤكدًا أن القادم سيكون أفضل.

وقال جونزالو مارتينيز لاعب الفريق :”كنا بحاجة للفوز اليوم من أجل زيادة الثقة لكن هذا لم يحدث، والفريق بحاجة لتركيز أكثر من أجل استغلال الفرص”.

وعن ظهوره غاضبًا بعد تبديله أثناء المباراة قال :”كنت أتمنى تقديم أفضل ما لدي وإنزعاجي أكثر بسبب النتيجة وليس التغيير”.

وشدد مارتينيز على إحترامه لقرارات المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وتوقف رصيد النصر عند النقطة الرابعة بعد مرور ثماني جولات من الموسم الحالي.