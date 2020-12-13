Radio Mars: شجار حاد بالأبيدي ين مدرب مولودية وجدة وسائق حافلة الفريق!

دخل المدير الفني لفريق مولودية وجدة المغربي “عبد السلام وادو” في خلاف حاد مع مع سائق حافلة النادي قبيل ساعات من التوجه إلى مدينة الدار البيضاء لمواجهة الرجاء في الجولة الثالثة من الدوري المغربي inwi اليوم الأحد، وصل إلى حد الاشتباك بالأيدي، ليتطور الأمر إلى اللجوء للشرطة.

وكشف Radio Mars عن تدخل شرطة مطار محمد الخامس في هذه الواقعة لفض الاشتباك بين وادو – نجم منتخب المغرب في كأس امم افريقيا 2004- وسائق الحافلة، بعدما تحول نقاشهما الحاد إلى عراك بالأيدي.

وأضافت مصادر راديو مارس المغربي، أن سبب هذا الخلاف يرجع إلى سائق الحافلة الذي أراد تطبيق التعليمات بمنع مدرب الحراس من الصعود إلى حافلة الفريق، ما جعل الدولي المغربي السابق يتصدى للسائق بعنف.

تجدر الاشارة إلى أن مولودية وجدة سيواجه الأحد فريق الرجاء الرياضي، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم الجولة الثالثة من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” ومن شأن هذا الخلاف أن يؤثر على سندباد الشرق في مواجهته مع حامل لقب الدوري المغربي في الموسم الماضي.