مؤمنة : الاهلي السعودي استعاد كبرياءه بعد الفوز على النصر

أعرب عبد الإله مؤمنة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي عن سعادته البالغة عقب فوز فريقه على النصر 2 / 1 اليوم السبت في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وأكد مؤمنة في تصريحاته لقناة “السعودية الرياضية” عقب المباراة أن الأهلي نجح في استعادة كبريائه عقب الخسارة الأخيرة أمام ضمك بالفوز على النصر.

وأضاف رئيس الأهلي أن الفوز على النصر برهن على قيمة الفريق وجودته وعندما يكون مكتملًا فالوضع يختلف كثيرًا.

وشدد مؤمنة على أن الأهلي يهدف للمنافسة على لقب الدوري وليس طموحه الفوز في مباراة كبيرة رغم قيمة نادي النصر الكبيرة.

ورفع الفوز رصيد النادي الأهلي إلى النقطة السادسة عشر في المركز الثاني.