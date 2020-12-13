مدرب الاهلي السعودي: الاستعداد الجيد هو السبب الرئيسي وراء الفوز على النصر

أعرب المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش المدير الفني للفريق بالنادي الأهلي السعودي عن سعادته البالغة عقب الفوز على النصر 2 / 1 اليوم السبت في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وأكد فلادان في تصريحاته لقناة “السعودية الرياضية” عقب المباراة أن فريقه استعد جيدًا المباراة وأن هذا هو السبب الرئيسي وراء الفوز.

وأضاف فلادان أنه بالرغم من غياب عمر السومة، هداف الفريق، إلا أن الفريق لعب كوحدة واحدة وقدم أداء جيد.

ورفض فلادان الحديث عن مهند عسيري وغيابه رغم غياب السومة مؤكدًا أنه يرفض الحديث عن أي لاعب خارج قائمة المباراة.

من جانبه قال إدريس فتوحي الذي سجل هدفي الأهلي في المباراة :” الحمد لله حققنا فوزًا صعبًا في ملعب صعب”.

وأضاف :”الهزيمة أمام ضمك أحزنتنا وأحزنت جمهورنا لذلك الفوز كان مهما لأستعادة الثقة”.

وعن الأخطاء الدفاعية أكد فتوحي أن الفريق يعمل في التدريبات على معالجة الأخطاء وان الأهلي يملك أسماء قوية ودولية على المستوي الدفاعي وقال:”لا خوف على دفاع الأهلي“.

وأكد محمد العويس حارس مرمى الفريق أن المباراة كانت صعبة للغاية والفريقين قدما مباراة رائعة.

وأضاف أن النصر أحرج فريقه في فترات طويلة من المباراة، ولكنهم في النهاية نجحوا في تحقيق الفوز.

وشدد العويس على أهمية الفوز على النصر خاصة بعد النتيجة السلبية خلال الجولة الماضية أمام ضمك.

وأوضح العويس أن الإصابات وكثرة الغيابات منذ انتشار فيروس كورونا أثر على الفريق كثيرًا وتسبب في النتائج السلبية.

ورفع الفوز رصيد النادي الأهلي إلى 16 نقطة في المركز الثاني.