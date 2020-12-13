ملخص مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني “زيدان يعزف لحن العودة”

اكتمل لحن عودة زين الدين زيدان إلى سكة الإنتصارات بفوز ريال مدريد على جاره الغريم “اتلتيكو مدريد” بتفوق تكتيكي عُزف على ملعب الفريدو دي ستيفانو.

وكان زيدان في أشد الاحتياج إلى هذا الانتصار، لإيقاف قطار اتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني من جهة، وتأكيد عودة الثقة إلى لاعبيه وذلك بعد فوزه على “إشبيلية” في الليجا بالجولة الماضية، وحسم تأهله إلى دور ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا على رأس المجموعة بالفوز على “بوروسيا مونشنجلادباخ”.

وبهذا الانتصار واصل ريال مدريد تفوقه على اتلتيكو مدريد بشكل واضح خلال الفترة الماضية في الدوري الاسباني، إذ لم يتذوق طعم الخسارة في الديربي منذ 10 مباريات.

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 23 نقطة ليصعد من المركز الرابع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني، وبفارق نقطتين عن الثاني “ريال سوسيداد”، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر “اتلتيكو مدريد” الذي يمتلك مباراة مؤجلة.

وغاب عن صفوف ريال مدريد اليوم، “إيدين هازارد وماريانو دياز ولوكا يوفيتش ومارتين أوديجارد، بينما افتقد اتلتيكو مدريد جهود “دييجو كوستا وخوسيه خيمينيز ومانويل سانشيز”.

والآن يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص احداث ريال مدريد واتلتيكو مدريد بالتفصيل في اهم مباريات اليوم السبت 12-12-2020، ضمن الجولة 13 من الدوري الاسباني.

ريال مدريد 2-0 اتلتيكو مدريد

????الدوري الاسباني (الجولة 13)

????️ملعب الفريدو دي ستيفانو (مدريد – إسبانيا)

انتهت

نُقلت مباراة “ريال مدريد واتلتيكو مدريد” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق “عصام الشوالي”، كما نُقلت على قناة لاليجا تي في بار، وتولى إدارة المباراة الحكم الاسباني “أنطونيو ماتيو لاهوز”، وانطلقت في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

بدأ ريال مدريد بشكل جيد للغاية إذ ضغط على دفاعات الاتلتي وفرض سيطرته على معظم مجريات المباراة، وجاء التهديد الاول عن طريق الكرواتي “لوكا مودريتش” بتسديدة أرضية في الدقيقة الخامسة جاورت مرمى يان أوبلاك.

وحرم القائم “كريم بنزيمة” من افتتاح التسجيل لريال مدريد عند الدقيقة العاشرة بعد تسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

ونجح “كارلوس كاسيميرو” في ترجمة سيطرة ريال مدريد إلى هدف أول عند الدقيقة (15)، من ضربة ركنية تولى تنفيذها كروس ليقابلها البرازيلي برأسية عجز أوبلاك عن صدها لتعانق شباكه.

ووصل اتلتيكو مدريد إلى مرمى ريال مدريد لأول مرة في الدقيقة (20)، بعدما حاول الدولي البلجيكي “يانيك كاراسكو” مباغتة مواطنه تيبو كورتوا بتسديدة من زاوية صعبة ولكن الاخير أبعدها عن مرماه ببراعة.

وظل ريال مدريد مسيطرًا بالطول والعرض حتى أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، وقبل بدايته أجرى دييجو سيميوني ثلاث تبديلات دفعة واحدة بخروج هيكتور هيريرا ويانيك كاراسكو وفيليبي أوجستو، ودخول كل من رينان لودي وأنخيل كوريا وتوماس ليمار.

ورغم ذلك لم يختلف اداء اتلتيكو مدريد بل زاد ريال مدريد من ضغطه حتى تحصل على ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء عند الدقيقة (50) نفذها راموس في حائط الصد.

وفي الدقيقة (55) أهدر الجناح الفرنسي “توماس ليمار” أخطر فرصة لأتلتيكو مدريد بغرابة شديدة، حين تلقى كرة عرضية أرضية مرت من الجميع لتصل له داخل منطقة الست ياردات، ولكنه سدد في الشباك الخارجية.

وزار ريال مدريد مرمى الاتلتي للمرة الثانية في الدقيقة (63) بتسديدة صاروخية من الظهير الأيمن “داني كارفاخال” اصطدمت بالقائم الأيسر ثم في ظهر أوبلاك لتسكن في الشباك.

وكاد البديل “ساؤول نيجويز” أن يقلص الفارق لأتلتيكو مدريد برأسية قوية أنقذها كورتوا ببراعة في الدقيقة (79).

ورد يان أوبلاك بتصدٍ رائع لتسديدة من لوكاس فاسكيز من داخل منطقة الجزائ في الدقيقة (90)، ومرت دقائق الوقت المحتسب بدلاً من الضائع مرور الكرام لتنتهي المباراة بتفوق ريال مدريد على اتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين.

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