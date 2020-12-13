ملخص مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي “قمة سلبية”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في اهم مباريات اليوم السبت 12-12-2020، ضمن الجولة 12 من الدوري الانجليزي، التي انتهت بالتعادل من دون أهداف، علمًا بأن اليونايتد ألغيت له ركلة جزاء بواسطة تقنية الفار.

ونقلت مباراة “مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق “يوسف سيف”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج البريطانية.

أقيم اللقاء على أولد ترافورد، بإدارة من الحكم الانجليزي “كريستوفر كافانا”، وانطلقت في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

ودخل المستضيف “مانشستر يونايتد” المباراة بمعنويات سيئة بعدما ودع بطولة دوري ابطال اوروبا من دور المجموعات الاسبوع الماضي إثر خسارته امام “لايبزيج” بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولكن في الدوري الانجليزي حقق الشياطين الحمر الفوز في اخر 4 مباريات ما وسع الفارق بينه وبين خصمه الليلة “مانشستر سيتي” إلى نقطة واحدة في سلم الترتيب.

في المقابل، يمتلك الضيف “مانشستر سيتي” سجلاً ضعيفاً خارج أرضه هذا الموسم في الدوري الانجليزي بشكل عام، إذ فاز في مباراتين وتعادل في 3 مباريات بعد مباراة اليوم، بالاضافة إلى خسارته لمباراة واحدة، بمتوسط اهداف 1.2 في المباراة الواحدة، وبشكل خاص تبدو نتائج ابناء بيب جوارديولا جيدة في ملعب أولد ترافورد حيث فاز بثلاثة من آخر أربع مباريات خاضها في معقل الشياطين الحمر.

وتحسن دفاع مانشستر سيتي بشكل ملحوظ في الفترة الماضية بعدما حافظ على نظافة شباكه في جميع المباريات الخمس الماضية في جميع المسابقات بعد مشاركة جون ستونز كأساسي جوار روبن دياش.

مانشستر يونايتد 0-0 مانشستر سيتي

????الدوري الانجليزي (الجولة 12)

????️ملعب أولد ترافورد (مانشستر – إنجلترا)

انتهت

تشكيلة مانشستر يونايتد: دي خيا – لوك شو – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – وان بيساكا – فريد – سكوت مكتوميناي – بول بوجبا – برونو فيرنانديز – ماسون جرينوود – ماركوس راشفورد.

تشكيلة مانشستر سيتي: إيدرسون – جواو كانسيلو – روبن دياش – جون ستونز – كايل ووكر – رودري – فيرناندينيو – رحيم سترلينج – كيفين دي بروينه – رياض محرز – جابرييل جيسوس.

ملخص المباراة

خرج مانشستر يونايتد وجاره مانشستر سيتي حبيبين من الديربي المخيّب على ملعب “أولد ترافورد” والذي انتهى بتعادلٍ سلبي، في مباراة لم ترتق الى مستوى التطلعات في قمة المرحلة الثانية عشرة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم السبت، سواء من الناحية الفنية أو الفردية.

ورفع مانشستر يونايتد الذي دخل اللقاء بعد خروج مخيب من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا الثلاثاء بخسارته امام لايبزيغ الالماني 2-3، رصيده الى 20 نقطة في المركز السابع بفارق اربع نقاط عن توتنهام وليفربول المتصدرين اللذين يلعبان الاحد، فيما يتخلف عنه سيتي بنقطة في المركز الثامن علمًا انهما يملكان مباراة مؤجلة.

وكان المدرب النروجي اولي غونار سولسكاير يتطلع لإزالة بعض الضغط عن كاهليه وتعويض الخيبة الاوروبية من بوابة الدربي، بعدما فشل فريقه في حصد نقطة واحدة من آخر مبارتين قاريتين كانت كفيلة بوضعه في الدور ثمن النهائي.

أما من جهة أخرى، قدم سيتي مستوايات رائعة في دوري الابطال وتصدر مجموعته بخمسة انتصارات وتعادل.

ووضع سيتي حدًا لسلسلة من اربعة انتصارات متتالية ليونايتد في البرميرليغ، فيما واصل الاخير نتائجه المتواضعة على ارضه مكتفيًا بفوز واحد مقابل تعادلين وثلاث هزائم في الدوري.

وكان اللافت في المباراة مشاركة الدولي الفرنسي بول بوغبا أساسيًا بعدما بدأ المواجهة امام لايبزيغ على مقاعد البدلاء بعد يومين من تصريحات نارية لوكيله مينو ريولا الذي كشف أن موكله “غير سعيد” في يونايتد ويجب أن يغادر في فترة الانتقالات المقبلة.

كما عاد البرازلي فريد الى التشيكلة الاساسية بعد غيابه عن اللقاء في المانيا اثر طرده في الخسارة امام باريس سان جرمان الفرنسي في الجولة الخامسة.

فيما أجرى المدرب الاسباني بيب غوارديولا تغييرين على التشكيلة التي فازت على فولهام في الدوري الاسبوع الفائت مستعينًا بالبرازيلي فرناندينيو كلاعب ارتكاز بدلا من الالماني ايلكاي غوندوغان، وكايل ووكر بدلا من الفرنسي بنجامان مندي.

وكان الشوط الاول متكافئًا نسبيًا بين الطرفين حيث اكتفى كل منهما بتسديدة واحدة على المرمى.

وكانت اولى الفرص عندما توغّل رحيم ستيرلينغ داخل منطقة الجزاء عن الجهة اليسرى مراوغًا عدة لاعبين قبل ان يسدد نحو المرمى الا ان المدافع هاري ماغواير كان في المكان المناسب لإبعاد محاولته (21).

وأتيحت بعدها فرصة ليونايتد بعد سلسلة تمريرات وصلت على اثرها الكرة الى بوغبا داخل المنطقة سددها بيسراه، أبعدها جون ستونز الى ركنية (30).

أما أخطر الفرص في الشوط الاول فكانت عبر الجزائري رياض محرز الذي وصلته كرة خالصة الى داخل المنطقة من البلجيكي كيفن دي بروين، الا ان الحارس الاسباني دافيد دي خيا أبعدها ببراعة برجله لتعود الى دي بروين الذي سددها بغرابة فوق القائم (35).

وبدأ الشياطين الحمر الشوط الثاني بطريقة أفضل ومنحهم الحكم ركلة جزاء اثر عرقلة من ووكر على ماركوس راشفورد، الا انه عاد عن قراره بعد احتكامه الى حكم الفيديو المساعد “في ايه آر” لتسلل على الاخير (48).

واستعان غوارديولا بخدمات مواطنه المهاجم فيران توريس بدلا من محرز، فيما دخل الفرنسي أنطوني مارسيال العائد من الاصابة بديلا لمايسون غرينوود في الشوط الثاني، الا ان الفريقين كانا حذرين جدًا وسط معركة قوية في خط الوسط.

وشهد الشوط الثاني اول تسديدة على المرمى من قبل البرتغالي برونو فرنانديش لاصحاب الارض (88)، تلتها أخرى من الاسباني رودري (90+1)، كانتا سهلتين في أيادي الحارسين.

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