تشكيلة ريال مدريد الأساسية امام اتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني “كارفاخال يعود على حساب رودريجو”

يقدم لكم موقع الخليج 365 تشكيلة ريال مدريد الأساسية امام اتلتيكو مدريد في اهم مباريات اليوم السبت 12-12-2020، ضمن الجولة 13 من الدوري الاسباني، وتقام المباراة على ملعب الفريدو دي ستيفانو، بإدارة من الحكم الاسباني “أنطونيو ماتيو لاهوز”، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ويغيب عن صفوف ريال مدريد اليوم، “إيدين هازارد وماريانو دياز ولوكا يوفيتش ومارتين أوديجارد”، بينما يفتقد اتلتيكو مدريد جهود “دييجو كوستا وخوسيه خيمينيز ومانويل سانشيز”.

واعلن زين الدين زيدان تشكيلة ريال مدريد الأساسية لمواجهة اتلتيكو مدريد، والتي شهدت عودة “داني كارفاخال” على حساب الجناح البرازيلي المتألق “رودريجو جويس”.

وقرر زيدان إجراء تعديل مفاجئ بإشراك لوكاس فاسكيز كجناح أيمن على حساب رودريجو ليعود كارفاخال لشغل جهة اليمين الدفاعية.

وكالعادة يحرس تيبو كورتوا المرمى، ويأتي من امامه القائد “سيرخيو راموس ورفاييل فاران”، ويتواجد في منتصف الملعب كل من “توني كروس ولوكا مودريتش وكارلوس كاسيميرو”.

والتالي تشكيلة ريال مدريد الأساسية:

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي – سيرخيو راموس -رفاييل فاران – داني كارفاخال

لوكا مودريتش – كارلوس كاسيميرو – توني كروس

فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة – لوكاس فاسكيز.

على الجانب الآخر، قرر دييجو سيميوني إشراك المهاجم الأوروجوياني “لويس سواريز” في تشكيلة اتلتيكو مدريد الأساسية بعدما غاب لفترة ليست بالقصيرة لإصابته بفيروس كورونا، وسيشاركه في المقدمة النجم البرتغالي المتألق “جواو فيليكس”.

وجاءت تشكيلة اتلتيكو مدريد الأساسية كالتالي:

يان أوبلاك

كيران تريبيير – ستيفان سافيتش – فيليبي – هيرموسو

ماركوس لورينتي – هيكتور هيريرا – كوكي – يانيك كاراسكو

لويس سواريز – جواو فيليكس

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