ثالث كأس العالم 98 مع كرواتيا يدعو ريال مدريد إلى تجديد عقد مودريتش

دعا مهاجم ريال مدريد السابق ومنتخب كرواتيا “دافور سوكر” النادي الملكي لتجديد عقد مواطنه وصاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2018 لوكا مودريتش.

سوكر الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1997 خلال مسيرته الكروية في مدريد، يشغل حاليًا منصب رئيس اتحاد كرة القدم الكرواتية. ونصح البالغ من العمر 52 عامًا ناديه السابق في مقابلة مع صحيفة “الآس الاسبانية” إن التكهنات بشأن مستقبل مودريتش يجب أن تنتهي بعرض صفقة جديدة.

وينتهي عقد مودريتش الحالي في سانتياجو برنابيو بنهاية الموسم الجاري، حيث كان لاعب توتنهام السابق منفتحًا على مستقبله في عام 2021، مع تفضيله البقاء في إسبانيا.

وقال سوكر: “مودريتش قائد، رقم واحد، في العالم وفي كرواتيا. إنه لاعب مخلص، جسديًا قوي جدًا، وأداؤه في المباريات القليلة الماضية كان جيدًا، في الدوري الإسباني ودوري الأبطال، يظهر ذلك”.

وأضاف ثالث كأس العالم 1998 مع منتخب كرواتيا: “يجب أن يستمر مودريتش في ريال مدريد، وآمل أن يلعب مع الفريق لسنوات عديدة أخرى، لكن الكلمة الأخيرة هي لمديري النادي”.

وأعاد مودريتش ترسيخ نفسه في التشكيلة الأساسية لزين الدين زيدان في الأسابيع الأخيرة بعد أن لعب دورًا محدودًا في نهاية الموسم الماضي، بعد تألق واضح للشاب الاورجوياني فيدي فالفيردي.

وكان اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا قطعة لا غنى عنها على الإطلاق لزيدان في فترته الأولى في النادي، حيث حقق أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الإسباني خلال الفترة التي قضاها في مدريد، متوجاً كل ذلك بكسره لهيمنة كرستيانو رونالدو وليو ميسي على الكرة الذهبية طيلة عقد من الزمان وحصل عليها عام 2018.

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