لاعب النصر السابق يرفض الحكم الأجنبي ويوجه نصائح هامة لإدارة السويكت

أكد لاعب نادي النصر السابق، هاشم سرور، عدم جدوى طلب استقدام حكام أجانب لإدارة مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، مناشدًا الرئيس النصراوي، صفوان السويكت، بأن يكون ذلك بعد فترة الانتقالات الشتوية القادمة، عقب جلب لاعبين مميزين في خط الهجوم.

وقال سرور من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “أنصح إدارة الحكيم الغالي، الدكتور صفوان السويكت، بعدم طلب حكم أجنبي للفترة القادمة لأنهم شبه واحد في الغلطات التحكيمية. إذا أراد الدكتور طلب الحكم الاجنبي، أتمنى أن يكون بعد الشتوية وبعد جلب هجوم قاصف يحرج الفار والحكم، أتمنى التوفيق دائماً وابداً للنصر العالمي”.

وأضاف لاعب النصر السابق “في الفريق أظهرة قادرين على الظهور بمستويات مميزة.. اليمين سلطان الغنام وأسامة الخلف واليسار العبيد وعلاوي”.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من خانة المحترف الكوري كيم جين سو، مع إعطاء مراكز الهجوم الأهمية لتقوية ودعم الفريق خلال ميركاتو الشتاء المقبل، مختتمًا بقوله “يجب إسناد اللعب لبخاري كأساسي، وبعد الشتوية يكون الخيار لقلوب الدفاع والهجوم وصانع اللعب للأجانب”.

جدير بالذكر أن فريق النصر يتواجد حاليا في المركز قبل الأخير، برصيد 4 نقاط بالتساوي مع ضمك صاحب المركز الأخير، بعد مرور 7 جولات من عمر الدوري السعودي للمحترفين، ويلعب فارس نجد مساء السبت مع اهلي جدة ضمن مباريات الجولة الثامنة من المسابقة.

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