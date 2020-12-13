برينس بواتينج ينصح ميسي بتجاهل الأموال والسير على خطى مارادونا

شجع لاعب خط وسط برشلونة السابق الدولي الغاني “كيفين برينس بواتينج” قائد برشلونة ليونيل ميسي على السير على خطى قدوته الراحل دييجو مارادونا والانتقال إلى نابولي الإيطالي بعد نهاية عقده صيف العام 2021.

ولا يزال مستقبل ليونيل ميسي مصدرًا كبيرًا للتكهنات في أخبار برشلونة في الأسابيع الأخيرة، حيث من المقرر أن ينتهي عقده الحالي في نهاية الموسم الجاري، ولا شيء يوحي باقتراب تجديده لعقده مع النادي الكتالوني.

وكان ميسي قد وافق على مضض بالبقاء في كاتالونيا مع برشلونة قبل بداية موسم 2020/21 بعد أن تم حظر خروجه بسبب شرط جزائي منتهي الصلاحية وفق رؤية النجم الارجنتيني.

وتم ربطه بالانتقال إلى مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، لكن بواتينج يعتقد أن نابولي يجب أن يتخذ خطوة إذا كانت هناك إمكانية لجذب ميسي إلى إيطاليا في الأشهر المقبلة.

وقال لاعب ميلان الإيطالي السابق في مقابلة مع شبكة ESPN: “ميسي يجب أن يذهب إلى نابولي بعد انتهاء عقده مع برشلونة في يونيو 2021، يمكنه أن يقول أود تكريم رقم 10 لمارادونا والذهاب واللعب لمدة عام أو عامين في نابولي، دون التفكير في المال، ولكن بالقلب”.

وتابع: “سيكون مثل فيلم، وستوجب عليه أن يتدرب على ركوب الطائرة الهليكوبتر، لأن الناس سيأكلونه حياً في نابولي وسيكون سعيداً جداً”.

ومن غير المرجح أن يتم حل مستقبل ميسي في برشلونة قبل نهاية عام 2020، حيث من المقرر أن يبدأ النادي محادثات بشأن تمديد محتمل في عام 2021 بعد التعرف على الرئيس الجديد المقرر إنتخابه يوم 24 يناير المقبل في الإنتخابات الرئاسية في النادي.

ومع ذلك، فإن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا سيؤجل اتخاذ قرار بشأن التأكيد رسميًا على مستقبله حتى نهاية الموسم، مع إجبار رونالد كومان على الانتظار.

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