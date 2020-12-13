رغم فوز وست هام..ديفيد مويس يهاجم حكم الفيديو المساعد

بعد قرار في غير صالح فريقه خلال الفوز 2-1 على ليدز يونايتد الليلة الماضية انتقد ديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد حكم الفيديو المساعد ودعا مدربي أندية الدوري الانجليزي الممتاز الأكثر نفوذًا للإحتجاج على هذا النظام أيضًا.

وتسبب لوكاس فابيانسكي حارس مرمى وست هام يونايتد في احتساب ركلة جزاء ضد فريقه في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء نتيجة عرقلته باتريك بامفورد لكنه نجح في انقاذ ركلة الجزاء التي نفذها ماتيوز كليتش.

لكن وبناء على قرار من حكم الفيديو المساعد أعيدت الركلة بداعي تحرك فابيانسكي من على خط المرمى وأحرز كليتش هدفًا لفريقه في المحاولة الثانية.

وقال مويز الذي حقق فريقه الفوز بفضل هدفين من ضربتي رأس حملا توقيعي لاعب الوسط توماس سوسيك والمدافع أنجيلو أوغبونا “لا أعتقد أنني سأقبل بالنظام عن قناعة قبل أن تصبح القواعد واضحة ومستقرة تمامًا.

“نرى بعض القرارات المروعة. من رأى ذلك بالتأكيد يملك قدرة خارقة. هذا قرار معيب”.

وأضاف مويس “أعتقد أن كعبه كان على الخط. تحتاج الى ميكروسكوب لرؤية ذلك. بالتأكيد الشك يجب أن يفسر لصالح حارس المرمى. استمرت المباراة لمدة 15 ثانية وأنا أشعر بغضب وبخيبة أمل.

“ربما ينجح مدربون أكثر نفوذًا في التغيير”.

وبعد الفوز تقدم وست هام إلى المركز الخامس بين فرق البطولة العشرين برصيد 20 نقطة من 12 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.