الطرابلسي: سنتبع نفس أسلوبنا أمام الدحيل لهزيمة قطر

شدد سامي الطرابلسي مدرب الفريق الأول بنادي السيلية القطري على أهمية وصعوبة مواجهة فريق نادي قطر المقررة غدًا الأحد في المرحلة التاسعة من دوري نجوم قطر، مؤكدًا :”أهمية وصعوبة المباراة كبيرة بالنسبة لكلا الفريقين.”

وأضاف الطرابلسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده نادي السيلية للحديث عن المباراة :”المنافس فريق جيد ومنظم وقوي تكتيكيًا وفنيًا ويقدم مستويات جيدة في المباريات الأخيرة ولديه توازن على مستوى الناحية الهجومية والدفاعية، ولديه معنويات عالية بسبب تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية.”

وأضاف في التصريحات التي نشرها موقع مؤسسة دوري نجوم قطر اليوم السبت :”سنحاول إستثمار الحالة المعنوية الجيدة التي تسود أجواء السيلية بعد الفوز الأخير على الدحيل من أجل تحقيق فوز جديد، باستغلال النقاط الإيجابية وتعزيزها، والتركيز لتقديم مستوى أفضل، ونحاول الوصول إلى التوازن في الفريق عند خوض جميع المباريات وحل مشكلة تباين المستوى والظهور في مواجهات فرق القمة بمستوى ومع باقي الفرق الأخرى بمستوى آخر، ويجب أن يكون لدينا نفس العقلية التي خضنا بها مباراتي الدحيل والغرافة، وبوجود الانضباط والتركيز العالي في المباريات، سيكون بإمكاننا أن نكون في مقدمة الترتيب بالدوري.”

ومن جانبه، قال العراقي مهند علي المحترف في صفوف فريق السيلية :”استعداداتنا لهذه المباراة جاءت بطريقة جيدة، وكل اللاعبين جاهزون وهدفنا تقديم الوجه الأفضل للفريق، وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.”

وأشار مهند علي إلى أن الانتصار الذي حققه السيلية على الدحيل في الجولة الماضية يعد فوزًا مهمًا لأنه جاء في مباراة في غاية الصعوبة أمام فريق قوي يمتلك لاعبين على أعلى مستوي من المهارة والخبرة.

وعن سر تألقه مع السيلية، قال مهند علي :”سبب تألقي هو الراحة النفسية التي أشعر بها في النادي ومع زملائي في الملعب.”

وعن رغبته في تحقيق لقب هداف الدوري هذا الموسم، قال :”التتويج بلقب هداف الدوري حلم وطموح كل لاعب، ولذلك أسعى له بقوة من أجل تحقيق ذلك الحلم وتسجيل عدد كبير من الأهداف مع السيلية، وأتمنى أن أواصل هز الشباك في المواجهة القادمة أمام فريق قطر.”