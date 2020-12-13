يونس علي مدرب نادي قطر: الجماعية والتكاتف سبب تطور مستوى الفريق

قال يونس علي مدرب فريق نادي قطر إن الفريق سيواجه منافسا قويًا يمتلك لاعبين مميزين ومدربًا مخضرمًا يتمتع بمعرفة بجميع فرق دوري نجوم قطر، وذلك عندما يلتقي السيلية غدًا الأحد في المرحلة التاسعة من المسابقة، لكنه أكد في الوقت نفسه على أن مستوى فريق قطر تطور من خلال تكاتف اللاعبين والإدارة والجماهير الوفية.

وقال يونس في المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن المواجهة :”كل مباراة نتعامل معها بجدية كأنها مباراة نهائية، وبشكل عام نمتلك الآن إمكانات ممتازة ولدينا القدرة على متابعة المشوار من خلال العمل الجماعي لأهميته الكبيرة مع أن لاعبين مثل علي كريمي أو يوسف بلايلي يمتلكون حلول فردية، لكن ينبغي أن تكون ضمن المنظومة الجماعية للفريق.”

وأوضح يونس، في تصريحات نشرها موقع مؤسسة دوري نجوم قطر اليوم السبت، أن “خط الدفاع في الفريق يبدأ من المهاجم النيجيري أنتوني أكبوتو والجزائري يوسف بلايلي، وهما يقدمان مجهودات كبيرة، كما نمتلك أيضًا خط وسط مُمتاز وخط هجوم قادر على تحقيق المستوى المطلوب منه.”

وشدد يونس على أن تكاتف اللاعبين والإدارة والجماهير الوفية هو سبب تطور مستوى الفريق وتحقيق نتائج إيجابية، والوصول إلى حالة الأنسجام وأرتفاع مستوى الأستقرار مع مرور الوقت.

وقال يونس :”لقد واجهنا فترة صعبة في المباريات الخمس الأولى هذا الموسم حيث كنا في المركز الأخير، لكن بفضل المجهود الجماعي من قبل منظومة كرة القدم في النادي والانتدابات الناجحة للاعبين، تمكنا من تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية التي نتمناها أن تستمر خلال المرحلة المقبلة أيضًا.”

وتابع المدرب :”طموحنا أكبر من الفوز في ثلاث مباريات، ونسعى دائمًا إلى تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية لأننا إذا أردنا البقاء ضمن فرق المقدمة، علينا مضاعفة الجهود لتقديم المستوى اللائق.”

وأشار يونس إلى أن “الفوز يمنح اللاعبين حافزًا كبيرًا، فكلما كان اللاعب بعيدًا عن الضغوط، يؤدي أفضل، ونحن طموحنا لا يقف عند الفوز في مباراة أو إثنتين وإنما نتطلع إلى تحقيق اللقب، لذا نعمل من أجل بلوغ هذا الهدف خصوصًا أن الفريق كان يعاني في جدول الترتيب في الموسم الأخير وحاليًا نواجه تحديًا جديدًا نأمل في تتويجه بنجاح يليق بالفريق.”