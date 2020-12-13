الامارات | قوارب البحرين وعمان تتصدر بطولة دبي للتجديف

شكرا لقرائتكم خبر عن قوارب البحرين وعمان تتصدر بطولة دبي للتجديف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت قوارب مملكة البحرين وسلطنة عمان تألقها في منافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس، ضمن فعاليات الموسم الرياضي 2020-2021.

وقال بيان صحافي: «تمكن القارب (عمان 44) التابع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة في سلطنة عمان، بقيادة النوخذة حميد البحري، من انتزاع المركز الأول في الشوط الأول، بينما فاز القارب (كي إتش كي 54) لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وبقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط، بالشوط الثاني». وشهد السباق الذي جرت أحداثه في قناة دبي المائية مشاركة 40 قارباً على متنها ما يزيد على 350 فرداً، تنافسوا من أجل انتزاع المركز الأول في الشوطين الأول والثاني اللذين حملا اللونين الأزرق والبرتقالي. وجرت بعد نهاية شوطي السباق مراسم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بحضور المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد عبدالله حارب، ورئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي المقدم علي النقبي، ومشرف السباق هزيم القمزي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news