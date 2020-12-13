الامارات | البرازيلي هيلمان مدرباً للوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي هيلمان مدرباً للوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم، رسمياً، تعيين البرازيلي أودير هيلمان مدرباً للفريق الأول، خلفاً للمدرب سالم ربيع، إذ من المقرر أن يقود هيلمان الفريق بداية من مواجهة الجزيرة في الجولة العاشرة من الدوري، الخميس المقبل.

وتم تعيين كل من سالم ربيع مشرفاً على الفريق الأول، وعيسى علي مديراً للفريق الأول، وماجد الحمادي إدارياً للفريق الأول.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن عقد هيلمان سيمتد مع الوصل حتى يونيو 2022.

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