الامارات | اتحاد اليد يبحث مع ممثلي الأندية تطوير المسابقات والمنتخبات

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يبحث مع ممثلي الأندية تطوير المسابقات والمنتخبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد اتحاد كرة اليد، أمس، اجتماعاً تنسيقياً مع مسؤولي أندية الدولة، عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، ناقش خلاله الاتحاد، التحديات التي تعانيها اللعبة، والمقترحات المتعلقة بإيجاد الآليات الصحيحة لتطوير المسابقات والمنتخبات وقطاع الحكام، قبل التطرق إلى الصعوبات التي واجهتها الأندية أخيراً في قطاع مرحلة الشباب، وأدت إلى انسحاب أندية من مسابقات هذه الفئة، خصوصاً ما يتعلق بارتباط لاعبي هذه الفئة العمرية بالخدمة الوطنية.

وأكد رئيس اتحاد اليد نبيل عاشور، أن الحضور الكثيف لممثلي ورؤساء الألعاب الرياضية في الأندية، يعكس حرص الجميع على مناقشة الطروحات البناءة التي تصب في مصلحة تطوير قطاعات اللعبة كافة.

وقال عاشور في كلمته: «الغاية من الاجتماع استكمال مسيرة عمل مجالس إدارات الاتحادات السابقة، بطموح وضع الآليات التي تضمن توفير بيئة مثالية لتطوير اللعبة، سواء المسابقات أو المنتخبات وكل القطاعات، ما ينعكس بدوره على مواصلة الارتقاء بالمستويات التنافسية للدوري».

من جهته، طالب نائب رئيس اتحاد اليد، عبدالسلام ربيع، الأندية ببذل مزيد من الجهد في تشجيع اللاعبين المواطنين الذي ابتعدوا عن ساحات اللعبة، بالانخراط في السلك التحكيمي.

ولفت رئيس قطاع الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي، محمد شريف، إلى معدل الأعمار الكبير في المنتخب الأول، وعدم وجود الكم والنوع من لاعبي الشبان القادرين على رفد المنتخب، كما نوه إلى ضرورة إدخال اتحاد اللعبة تعديلات على شريحة أعمار مسابقات فئة الشباب بزيادة المدة العمرية في هذه الفئة بما يمنح اللاعبين خوض مزيد من المباريات التي تصب لاحقاً في مصلحة المنتخب.

وشدد نائب رئيس شركة الألعاب الرياضية في نادي الجزيرة، راشد الهاملي، على ضرورة إصدار قرار يتعلق بشريحة اللاعبين فوق سن الـ30 بصورة مماثلة لاتحاد السلة، لكن مع وضع ضوابط أكثر تشدداً تقف في وجه الهجرة الجماعية بحثاً عن العائد المادي.

على جانب آخر، فرضت سيدات النصر على نظيراتهن في الجزيرة، تأجيل حسم لقب بطلات دوري كرة اليد، وخوض مواجهة فاصلة يحدد موعدها لاحقاً، عقب نجاح «نواعم» العميد، أمس، في اقتناص انتصار مستحق على ضيفاتهن لاعبات «فخر أبوظبي» بنتيجة «29-22»، في المباراة التي جمعتهما لحساب ختام مرحلة إياب البطولة، خصوصاً أن لقاء الفريقين ذهاباً فبراير الماضي انتهى لمصلحة سيدات الجزيرة «30-24».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news