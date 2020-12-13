الامارات | العويس: العين سيتعاقد مع 4 لاعبين لتصحيح الأوضاع

شكرا لقرائتكم خبر عن العويس: العين سيتعاقد مع 4 لاعبين لتصحيح الأوضاع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، ماجد العويس، أن النادي سيتعاقد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مع أربعة لاعبين أجانب (لاعبان أجنبيان وآخران مقيمان) في مركزَي الهجوم والدفاع، من أجل تصحيح الأوضاع، مؤكداً أن الحظ السيئ لازم «الزعيم» بالإصابات منذ بداية الموسم، خصوصاً في خط الهجوم الذي شهد إصابة جمال معروف، ومن بعده الدولي كايو كانيدو، والتوغولي لابا كودجو.

وقال العويس، في تصريحات صحافية لقناة نادي العين: «إن المهاجم الدولي التوغولي، لابا كودجو، لا يمانع تجديد عقده مع الفريق لعامين آخرين، وإن اللاعب لم يدعِ الإصابة من أجل الغياب عن لقاء عجمان في الجولة الماضية من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وأنه كان يشعر بآلام في الكاحل».

وأكد أن الوضع الحالي الذي يمر به الفريق لا يسمح بالتفريط في خدمات اللاعب بالانتقال لنادٍ أخر.

وأضاف: «تحدثنا مع اللاعب ووكيله، وهما لا يمانعان تجديد العقد، لابا لاعب معروف في القارة الإفريقية، وكانت لديه عروض كثيرة من الأندية الإفريقية قبل تعاقدنا معه، ومن بينها الأهلي المصري».

على جانب آخر، يستأنف العين تدريباته، مساء اليوم، استعداداً للمواجهة الصعبة التي تنتظر «الزعيم»، يوم الجمعة المقبل، أمام مستضيفه النصر، وكان المدرب بيدرو منح اللاعبين راحة لمدة يومين، عقب التعادل في الجولة الماضية أمام عجمان.

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