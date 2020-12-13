شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالمنصف: فخور بمعادلة أرقام أساطير عالمية مثل توتي وجيجز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عبدالمنصف، حارس عرين وادي دجلة، إنه سعيد بالرقم القياسي الذي حققه بعد مشاركته في مباراة فريقه اليوم السبت أمام البنك الأهلي.

وأضاف محمد عبدالمنصف، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «سعيد بالرقم القياسي الذي حققته، بعد مشاركتي بلقاء اليوم الذي يعني خوضي الموسم الـ 25 على التوالي في بطولة الدوري الممتاز».

وتابع: «معادلة أرقام قياسية لنجوم عالمية مثل توتي قائد روما الإيطالي، ورايان جيجز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمر يدعوني للفخر، هناك عوامل كثيرة أعمل على تنفيذها للاستمرار بشكل جيد في الملاعب، لأطول فترة ممكنة في الفترة المقبلة».

وأردف: «طريقة لعب دجلة ممتعة وملعب مباراة اليوم أمام البنك الأهلي سيء جدا، وفي النهاية المباراة انتهت بالتعادل، لكن المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب صعبة، ولا بديل عن الفوز».

وتمكن محمد عبدالمنصف، من معادلة رقمي فرانشيسكو توتي وباولو مالديني، اللذان شاركا في 25 موسم متتالي رفقة روما وميلان الإيطاليين.