شكرا لقرائتكم خبر عن عصام مرعي: أحمد الشيخ غير مؤهل للعب في الزمالك وشيكابالا أحسن منه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق عصام مرعي، لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، على قرار تراجع إدارة نادي الزمالك عن التعاقد مع أحمد الشيخ، لاعب النادي الأهلي السابق وبيراميدز حاليًا.

وأكد عصام مرعي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «أحمد الشيخ أساء لنادي الزمالك وأنا لو صاحب قرار لن أتعاقد معه وإدارة الزمالك قرارها صحيح في التراجع عن التعاقد معها».

وتابع: «أحمد الشيخ لو فيه الخير مكنش الأهلي استغنى عنه مجانًا ومستوى أحمد الشيخ لا يؤهله للانضمام إلى صفوف نادي الزمالك».

وأتم: «هناك لاعبين في نادي الزمالك أفضل من أحمد الشيخ بكثير ومش هقولك أشرف بن شرقي أو زيزو، ولكن شيكابالا أفضل منه».