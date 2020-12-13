شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: «الزمالك مش هيقع.. وسيناريو 2005 لن يتكرر لسببين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، أنه لا يوجد أحد من أبناء نادي الزمالك سعيد بالتغييرات التي حدثت مؤخرًا في النادي، موضحًا أن هذا يعود لأسباب منطقية وليس لشخصية.

وأضاف العدل في حواره إلى برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، اليوم السبت: «إحنا شايفين أن الفرقة كانت شغالة كويسة وحصد بطولات زي السوبر المصري والكونفدرالية».

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي «فين البطولات اللي أخدها الزمالك؟»، قال إن النادي كبير وحصد بطولات، متابعًا: «الكأس ده إحنا بناخده بقالنا خمس سنوات وانتوا كأهلاوية أول مرة تاخدوه ورا بعض، وبهذه الحقائق يثبت أن النادي كان مستقرًا ويؤدي بشكل جيد والمشكلة إن الناس مش قادرة تفهم أن فيه حاجه اسمها جمهور كورة مالوش علاقة أني عملت مطعم كويس جوه النادي أو أن النادي فيه جيم كويس دي مسألة الفنيات دي تخص أعضاء الجمعية العمومية بما فيهم الأهلاوية من أعضاء نادي الزمالك الاجتماعي وأنا شخصيًا عضو في النادي الاهلي وبالتالي لابد من الفصل بين الجمعية العمومية للنادي وجماهير الكرة في نادي الزمالك».

وكشف أنه يتابع باستمرار تطورات الأزمة وملف النادي مع وزير الشباب والرياضة ليس فقط على مستوى اللقاء الذي عقد قبل أيام برفقة هاني شاكر لكنه أكد على أنه يتصل يوميًا بالوزير.

موضحا أن وزير الرياضة أكد أن ميزانية فريق الكرة منفصلة تمامًا عن بقية ميزانيات النادي وبالتالي سيتم التجديد لساسي وغيره بكامل قوام الفريق، متابعًا: «أول مرة أطمن النهاردة لما عرفت ده وإحنا مش هنسيب نادي الزمالك يقع وفترة 2005 لن تتكرر خاصة أن السوشيال ميديا أصبحت قوة ضاغطة بالإضافة إلى أن الفكر الاستثماري في الأندية تغير فالزمالك براند واسمه يجيب فلوس كتيرة كمان».