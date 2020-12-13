للموسم الثاني.. مصطفى محمد يسجل في مستهل مشوار ‏الزمالك بالدوي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل مصطفى محمد، مهاجم فريق الكرة بنادي الزمالك هدفاً في ثنائية فريقه بشباك المقاولون العرب، في مستهل مشوار الفريقين بمسابقة الدوري المصري الممتاز ولقاء الجولة الأولى للموسم الكروي الجديد 2020-2021. وكان مصطفى محمد قد افتتح أهداف الزمالك بالدوري في الموسم الماضي 2019-2020 وسجل هدف انتصار الفارس الأبيض بشباك الاتحاد السكندري في مباراة الجولة الأولى. وكرر مصطفى السيناريو من جديد في الموسم الجاري ودوّن اسمه في سجل هدافي الزمالك في ضربة البداية للدوري موسم 2020-2021 بتسديدة رائعة سكنت شباك محمود أبوالسعود حارس المقاولون العرب في لقاء الليلة. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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