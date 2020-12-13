شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى عن مرتضى منصور: «الناس كانت بتجري منه وأنا بطلعه على الهوا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي أحمد موسى، إن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك «الموقوف»، كان يتم استضافته باستمرار في برنامج «على مسئوليتي».

وأضاف خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن مرتضى منصور كان يقوم بمداخلات هاتفية مع البرنامج هي الأكثر ضمن البرامج التلفزيونية في الوقت الذي كان ممنوعًا من الظهور الإعلامي.

وتابع: «الناس كانت بتشوف مرتضى منصور تجري وأنا كنت بطلعه على الهواء عشان العيش والملح وأننا دخلنا بيوت بعض».