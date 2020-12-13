شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: «فين بطولات وطموحات لاعبي بيراميدز؟» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى طه إسماعيل، المحلل الفني بقنوات أون تايم سبورت، اندهاشه من تصريحات بعض لاعبي الأهلي الذين انتقلوا إلى نادي بيراميدز.
وقال إسماعيل، في تصريحات تليفزيونية موجهًا حديثه للاعبي الأهلي الذين انتقلوا لبيراميدز: «فين البطولات والطموحات اللي قولتوا عليها».
وأضاف: «هي في البطولات اللي في مصر اللي قال عليها لاعبي بيراميدز الباحثين عن تحقيق بطولات».
وخسر بيراميدز أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
120,147
-
تعافي
104,281
-
وفيات
6,854
كانت هذه تفاصيل خبر طه إسماعيل: «فين بطولات وطموحات لاعبي بيراميدز؟» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.