شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى عن حوار يعقوب السعدي مع الخطيب: «حلقة عالمية بامتياز» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر إلى الإماراتي يعقوب السعدي، على حواره مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن يعقوب تحدث عن مصر أكثر من النادي الأهلي.

وكشف عن أن يعقوب السعدي قام بعمل حلقة عالمية مصرية بامتياز خلال حواره مع الخطيب، فكان متألقًا للغاية، موضحا أن مصر كانت تتابع قناة النادي الأهلي مع بداية الحوار مع محمود الخطيب.

وأشار موسى إلى أنه يحزن على اللاعبين الذين رحلوا على النادي الأهلي، لكن الأهلي لا يحزن على رحيل أحد ولا يقف على أحد.

وأكد موسى أن الحلقة التي أذيعت على قناة النادي الأهلي كانت حلقة في حب مصر من مواطن إماراتي مصري، أو مصري إماراتي، وتحدث في الحلقة عن مصر الحديثة.

وشدد الإعلامي أحمد موسى على رفضه الروح العدائية في كرة القدم قائلًا: «نحن نشجع على الروح الرياضية».