شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: جماهير الأهلي شجعت الاتحاد أمام بيراميدز بسبب «المستفزين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر الشيخ طه إسماعيل، نجم الأهلي السابق والمحلل الفني، مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن جمهور النادي الأهلي كان يشجع نادي الاتحاد السكندري اليوم السبت، في الدوري في مباراة أمام بيراميدز.

وقال طه إسماعيل في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم مع سيف زاهر: «جمهور الأهلي تفاعل مع مباراة الاتحاد وبيراميدز وكان مبسوط بفوز زعيم الثغر بسبب اللاعبين المستفزين الذين انتقلوا من الأهلي لبيراميدز».