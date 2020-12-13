شكرا لقرائتكم خبر عن يعقوب السعدي: الخطيب صاحب فكرة زيارة مؤمن زكريا.. وتأثرت بعزيمته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي، عن تفاصيل اللقاء الذي أجراء مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أمس الجمعة، مشيرًا إلى أن التحضير للحلقة استغرق 3 أيام.

وتابع خلال مداخلة هاتفية من الإمارات مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما فعله في لقاء الخطيب وما قدمه خلال الحلقة هو الواجب تجاه مصر.

وأشار إلى أن اللقاء كان مرتب له مع الشكل الجديد لقناة الأهلي، وتم تأجيله بسبب عدد من الظروف منها كورونا، لكن لم يكن هناك أفضل من النجمة التاسعة لعمل الحوار بعد فترة من تأجيله.

وأكد الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي، على أنه لم يتم تحديد الأسئلة قبل إجراء الحوار مع الخطيب، مشيرًا إلى أنه لم يتم حذف أي شيء من اللقاء مع محمود الخطيب.

وأضاف أن موقف مؤمن زكريا أكثر ما اثر فيه خلال اللقاء، مؤكدا أن مؤمن لديه تفاؤل وعزيمته ومعنوياته قوية موضحا أن محمود الخطيب صاحب فكرة زيارة مؤمن زكريا في منزله.

وأردف الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي: «أصريت على التصوير مع موسيماني داخل مكتبه وليس في الملعب»، مشيرًا إلى أن موسيماني فخور وسعيد بتدريب الأهلي أكبر الأندية في أفريقيا.

واختتم: «التقنية والإمكانات في قناة الأهلي مبهرة، وهناك طفرة في الإنشاءات داخل النادي الأهلي»، مؤكدا أن «الخطيب عاهد أعضاء وجماهير الأهلي على منح كل وقته للقلعة الحمراء».