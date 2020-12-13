شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى عن هزيمة بيراميدز: «الطموح كان باين فى الملعب» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ الإعلامي أحمد موسى، حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري، بعد الفوز الذي حققه فريقه مساء السبت، على بيراميدز في أول مباراة له في الموسم الجديد بهدفين مقابل هدف.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: «كنت أتمنى أشوف رمضان صبحي والطموح في الملعب.. الطموح كان باين في الملعب».

وأضاف: «حسام حسن بيعمل روح في الملعب والنجيلة كان ناقص تلعب معاه.. الاتحاد أسياد البلد فازوا على بيراميدز الفريق الصعب».

وحقق الاتحاد السكندري، فوزًا ثمينًا على نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء السبت على ملعب الدفاع الجوي، لحساب الجولة الأولى بالدوري المصري الممتاز.

تقدم بيراميدز في الدقيقة 34 بواسطة عبدالله السعيد، وتعادل عمار حمدي لزعيم الثغر، بمهارة فائقة في الدقيقة 44، وأحرز خالد الغندور الهدف الثاني للاتحاد بالدقيقة 96.