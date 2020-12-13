شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى عن هزيمة بيراميدز: «الطموح كان باين فى الملعب» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ الإعلامي أحمد موسى، حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري، بعد الفوز الذي حققه فريقه مساء السبت، على بيراميدز في أول مباراة له في الموسم الجديد بهدفين مقابل هدف.
وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: «كنت أتمنى أشوف رمضان صبحي والطموح في الملعب.. الطموح كان باين في الملعب».
وأضاف: «حسام حسن بيعمل روح في الملعب والنجيلة كان ناقص تلعب معاه.. الاتحاد أسياد البلد فازوا على بيراميدز الفريق الصعب».
وحقق الاتحاد السكندري، فوزًا ثمينًا على نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء السبت على ملعب الدفاع الجوي، لحساب الجولة الأولى بالدوري المصري الممتاز.
تقدم بيراميدز في الدقيقة 34 بواسطة عبدالله السعيد، وتعادل عمار حمدي لزعيم الثغر، بمهارة فائقة في الدقيقة 44، وأحرز خالد الغندور الهدف الثاني للاتحاد بالدقيقة 96.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
120,147
-
تعافي
104,281
-
وفيات
6,854
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد موسى عن هزيمة بيراميدز: «الطموح كان باين فى الملعب» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.