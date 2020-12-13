شكرا لقرائتكم مدحت العدل: أتشرف بانضمام "أحمد وأمير" مرتضى في قائمتي الانتخابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الكاتب والسناريست مدحت العدل، المرشح لرئاسة نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة، إنه حسم موقفه بالترشح على رئاسة الزمالك خلال الانتخابات المقبلة.

وأكد مدحت العدل في تصريحات تلفزيونية: "سأترك عملي الخاص وأركز في منصبي الجديد حال النجاح في منصب الرئيس لنادي الزمالك".

وعن تواجد أحمد مرتضى وشقيقه أمير في قائمته الانتخابية، شدد: "أتشرف أن يتواجد أحمد وأمير معي في القائمة الانتخابية".