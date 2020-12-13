شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم السبت 12 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدورى المصرى الممتاز اليوم السبت 12 / 12 / 2020، إقامة ثلاث مباريات فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 – 2021، كانت بدايتها بتعادل البنك الأهلى مع وادى دجلة، بهدف لمثله، فيما فاز الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف على نظيره بيراميدز، وأخيرًا فاز الزمالك على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الكلية الحربية، ليحصد الأبيض أول ثلاثة نقاط فى مشواره بالمسابقة المحلية، ويرصد ”الخليج 365” جدول ترتيب الدورى المصرى بعد انتهاء مباريات اليوم السبت..

تصدر الزمالك وسيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 3 نقاط، بعدما تساوى الفريقين فى الأهداف حيث أحرز كلاهما هدفين فى أولى مبارياتهما بالدورى ولم يستقبلا أى أهداف، فيما جاء الاتحاد السكندرى فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 3 نقاط، بعدما سجل هدفين واستقبل هدفًا، وجاء نادى أسوان فى المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط أيضًا، بعدما سجل هدفًا فى مباراته الأولى أمام إنبى، ليتواجد فى المربع الذهبى بالأسبوع الأول من المسابقة.

وفى المركز الخامس جاء فريق طلائع الجيش، برصيد نقطة واحدة، بعدما سجل هدف واستقبل مثله، وبنفس الرصيد من النقاط والأهداف يحتل الجونة المركز السادس فى جدول الترتيب، وكذلك البنك الأهلى الذى جاء فى المركز السابع برصيد نقطة واحدة، ووادى دجلة فى المركز الثامن برصيد نقطة أيضًا.

وجاء الأهلى حامل اللقب الذى سيخوض أولى مبارياته غدًا الأحد أمام مصر للمقاصة فى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى، حيث سيبحث عن الفوز وتسجيل أول 3 نقاط له فى المسابقة، وكذلك المصرى البورسعيدى فى المركز العاشر ويليه غزل المحلة فى المركز الحادى عشر والإسماعيلى فى المركز الثانى عشر ومصر للمقاصة فى الترتيب الثالث عشر وسموحة فى المركز الرابع عشر، وكلاهم لم يخوض أولى مبارياته فى المسابقة بعد.

وفى المركز الخامس عشر يأتى فريق بيراميدز، بعد خسارته أول مبارياته أمام الاتحاد السكندرى، بدون رصيد من النقاط، ويليه إنبى فى المركز السادس عشر بجدول الترتيب والمقاولون العرب فى المركز السابع عشر وأخيرًا الإنتاج الحربى فى المركز الثامن عشر والأخير.