شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد سامى يعود لمنصب رئاسة شركة الكرة بنادى وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد المهندس ماجد سامى لمنصب رئاسة شركة الكرة بنادى وادى دجلة، بعد أن كان أعلن استقالته من هذا المنصب يوم 20 نوفمبر الماضى، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، حيث ظهر ماجد سامى فى مقصورة ملعب مباراة فريقه أمام البنك الأهلى فى أول مباراة بالدورى 2020/ 2021 التى أقيمت اليوم السبت.

وشهدت مباراة وادى دجلة أمام البنك الاهلى حضور مجلس إدارة النادى الدجلاوى بكامل هيئته برئاسة عادل سامى شقيق ماجد سامى، لاسيما وإنه لم يسبق لمجلس إدارة دجلة أو عادل سامى أن حضر أى مباراة للفريق منذ صعودته للدورى الممتاز فى موسم 2008 / 2010.







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وتعادل فريق البنك الأهلى، بقيادة مديره الفنى محمد يوسف، مع وادى دجلة بهدف لكل فريق فى اللقاء الذى جمعهما اليوم باستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز فى الظهور الأول للبنك الأهلى بدوري الأضواء والشهرة، أحرز هدف وادى دجلة صلاح أمين فى الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، بينما تعادل عاصم صلاح لفريق البنك الأهلى فى الوقت المحتسب بدلا من الضائع فى الشوط الثانى.

ونجح محمد يوسف، المدير الفني للبنك الأهلى، فى العودة للقاء في أول مباراة بالدوري لاسيما بعد ضم صفقات قوية وصلت لـ 23 صفقة وهم، أحمد علي كامل من بيراميدز ومحمد كوفي من سموحة وأحمد ياسين من المقاصة والغيني موسى دياوارا من الإنتاج الحربي وفادي فريد من أسوان ومحمود السيد من المقاولون وأسامة إبراهيم ومحمد مجدي الجمل من الإسماعيلي، ومحمد بسيوني ومحمود قاعود من إنبي ومحمد شكري ومحمد فخري وشادي رضوان على سبيل الإعارة من الأهلي، ومحمد أبو المجد "بوشا" وعاصم صلاح من طلائع الجيش وأحمد ياسر وبهاء مجدي من المصري وأحمد شرويدة مهاجم حرس حرس الحدود ومعروف يوسف من الزمالك واليوناني بوزاس فاسيليوس من وادي دجلة والتونسي محمد المثناني من النجم الساحلي ومحمود الزنفلي حارس الاتحاد السكندري ومحمد هاني لاعب المقاولون الصاعد.

وفى المقابل لم يستطيع اليوناني بابا فاسيلو المدير الفني لوادى دجلة تحقيق أول انتصار في المسابقة لتلافى أخطاء الموسم الماضى التي دفعت فريقه للمنافسة على النجاة من الهبوط حتى الأسابيع الأخيرة للمسابقة بفضل الاستهتار بنتائج الدور الأول للدوري ، وتولى بابا فاسيلو تدريب وادي دجلة في فبراير الماضي، مباشرةً قبل توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا ،وفي 17 مباراة، فاز بابافاسيليو في 5، وتعادل في 6، وخسر مثلها.

وقام مسؤلو وادي دجلة بتدعيم الفريق بـ 14 لاعبا هم، مسعد عوض حارس أسوان وصلاح أمين من المقاصة وأمير عادل في صفقة إنتقال حر وأحمد مجدي من الإنتاج الحربي وإبراهيم رجب " ريعو " ومحمد جمال من أبوقير للأسمدة ورضا عبد العال من بني سويف وأحمد ميهوب من سمسطا وصالح نصر مهاجم شباب الأهلى مواليد 1999 على سبيل الإعارة والثلاثي الأجنبي التونسي إيهاب لمباركي من الترجي وخورخي فرناندو باربوسا " جورجينهو " من غينيا بيساو وكان يلعب في نادي لودوجورتس البلغاري والكولومبي دييجو كالديرون من الفيصلي السعودى إضافة لعودة أحمد عاطف ورامز مدحت بعد إنتهاء إعارتهما لنادي أرجوتيليس اليوناني.