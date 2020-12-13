7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 12 / 12 /2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 12 / 12 / 2020 العديد من الاخبار الهامة على رأسها فوز الزمالك على المقاولون العرب بهدفين نظيفين ، وتعادل البنك الأهلى مع وادى دجلة ، بينما حقق الإتحاد السكندرى فوزا مثيرا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأولى لمسابقة الدورى .

الزمالك يحصد أول 3 نقاط بالفوز على المقاولون بثنائية نظيفة فى ضربة البداية

تغلب الزمالك على المقاولون العرب، ب هدفين دون رد، وجاء الهدف الأول للزمالك بتوقيع خالد الحسينى مدافع ذئاب الجبل بالخطأ فى مرماه ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثانى للأبيض، فى المباراة التى جمعت الفريقان، مساء اليوم، السبت، على ستاد الكلية الحربية، فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

24 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الأهلي

اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 24 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الأهلي المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد الأحد باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري.

الاتحاد السكندرى يخطف ثلاث نقاط غالية من بيراميدز بهدف +90.. فيديو

نجح فريق الاتحاد السكندرى فى تحقيق فوز مثير على بيراميدز بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى، من عمر مسابقة الدورى 2020 – 2021، فى أقوى مواجهات هذه الجولة، وأحرز عبد الله السعيد هدف التقدم لبيراميدز، فى الدقيقة 34، وسجل عمار حمدى التعادل للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 44، وفى الدقيقة 94 سجل خالد الغندور هدف الفوز من ضربة رأس.البنك الأهلى يحصل على أول نقطة فى الدوري بتعادل مثير مع دجلة.. فيديو

تعادل فريق البنك الأهلى، بقيادة مديره الفنى محمد يوسف، مع وادى دجلة بهدف لكل فريق فى اللقاء الذى جمعهما اليوم باستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز فى الظهور الأول للبنك الأهلى بدوري الأضواء والشهرة، أحرز هدف وادى دجلة صلاح أمين فى الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، بينما تعادل عاصم صلاح لفريق البنك الأهلى فى الوقت المحتسب بدلا من الضائع فى الشوط الثانى.قائمة الأهلي لأول مباراة في الدوري..طاهر وبانون وغياب مروان وأجاي والشحات

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء غدٍ الأحد على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.

موسيماني للاعبي الأهلي : "جمهوركم لا يشبع بطولات..أنسو اللي فات"

طالب بيتسو وسيماني المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق بإغلاق صفحة الإحتفالات والأفراح التى عمت الفريق طوال الأيام الماضية بعد الفوز بثلاث بطولات هي الدوري وأفريقيا وكأس مصر ، وشدد لهم على ضرورة التركيز في تدريبات الفريق الحالية من أجل الإستعداد الجيد للإرتباطات المقبلة.

مران الأهلي.. موسيماني يُحاضر لاعبيه عن بداية الدوري أمام المقاصة

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة ،وشهدت المحاضرة دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس، بالإضافة إلى مراجعة بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة مصر المقاصة مساء غدٍ الأحد على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.

الأهلي يعلن سلبية تحليل "رابيد تيست" لاعبيه قبل مواجهة المقاصة فى الدورى

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، سلبية تحليل «رابيد تيست» الذى أجراه اللاعبون أمس، الجمعة، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة التى تقام مساء غدٍ الأحد فى الجولة الأولى لبطولة الدورى الممتاز، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى التحليل وفقًا للبروتوكول الطبى الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

الأهلي يسافر النيجر 19 ديسمبر لمواجهة سونيديب فى ضربة البداية الأفريقية

حدد مسئولو النادى الأهلى 19 ديسمبر الجارى موعداً للسفر إلى النيجر لمواجهة بطلها فريق سونيديب فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا أحد يومى 22 أو23 الشهر ذاته، ومن المقرر أن يطير الأهلى للنيجر فجر يوم 19 بعد ساعات من خوض مباراة غزل المحلة فى الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز.