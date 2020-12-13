شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الزمالك اليوم السبت 12 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد نادي الزمالك اليوم السبت 12/12/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية على رأسها فوز الفريق الكروى على المقاولون العرب بهدفين نظيفين أحرزهما محمود علاء ومصطفى محمد .

مدحت العدل: هنزل انتخابات رئاسة نادي الزمالك ولو كسبت هسيب الكتابة

كشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل، عن أن تغيير الفريق الفني لنادي الزمالك ليس لصالح النادي على الإطلاق، وأنه وكل المشجعين للنادي قلقون بخصوص ما حدث من تغيرات في النادي الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه يتحدث مع وزير الشباب والرياضية يوميًا لإيجاد حلول لمشاكل الفريق الكروي قائلاً: "أحب اطمن جمهور نادي الزمالك ميزانية فريق كرة القديم بعيدة عن ميزانية نادي الزمالك كنادٍ"، وذلك خلال تصريحات للكاتب خلال برنامج " كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ontv.

الزمالك يحصد أول 3 نقاط بالفوز على المقاولون بثنائية نظيفة فى ضربة البداية

تغلب الزمالك على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، وجاء الهدف الأول للزمالك بتوقيع خالد الحسينى مدافع ذئاب الجبل بالخطأ فى مرماه ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثانى للأبيض، فى المباراة التى جمعت الفريقان، مساء اليوم، السبت، على ستاد الكلية الحربية، فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

الونش يكشف ما فعله لاعبى الزمالك وقت الأزمة والأفضل فى مصر.. "غلق الإذن"

أعرب محمود حمدى الونش مدافع الزمالك، عن سعادته بفوز فريقه على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

عبد الحليم على يعلن خضوع عبد الله جمعة لمسحة جديدة خلال 48 ساعة

كشف عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك، أن عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، سيخضع لمسحة جديدة خلال الـ48 ساعة القادمة، للكشف عن شفاءه من فيروس الكورونا من عدمه، وفي ضوء نتيجة المسحة سيتحدد موعد عودته للتدريبات الجماعية والمباريات الرسمية للفريق الأبيض، ويحصل الزمالك على راحة غدا من التدريبات.

باتشيكو يكشف سر عدم البدء بـ"بن شرقى" أمام المقاولون وموقف أوباما والتراجع

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى للزمالك، أن مواجهة المقاولون العرب كانت صعبة جدا، مشيرا إلى أنه كان يعلم إنه يواجه فريق قوي، أضاف باتشيكو أن الزمالك لم يبدأ المباراة بشكل جيد لكن بعد أول خمس دقائق عاد مرة أخرى، موضحا أنه في الشوط الثاني تراجع أداء الفريق، مشيرا إلى أن المقاولون استغل ذلك الامر خاصة أن طريقة اللعب لم تساعدنا في الخروج كثيرا للهجوم لكن الأهم هو الفوز والفريق الذي يريد تحقيق البطولة يقوم بجمع النقاط الأكثر.