شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم السبت 12 / 12 / 2020 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، السبت، الموافق 12 / 12 / 2020، إقامة 3 مباريات فى بطولة الدورى المصرى الممتاز بجولته الأولى فى نسختها الجارية، والتى نستعرض نتائجها فى التقرير التالى.

البنك الأهلى يحصل على أول نقطة فى الدوري بتعادل مثير مع دجلة

تعادل فريق البنك الأهلى، بقيادة مديره الفنى محمد يوسف، مع وادى دجلة بهدف لكل فريق فى اللقاء الذى جمعهما اليوم باستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز فى الظهور الأول للبنك الأهلى بدوري الأضواء والشهرة، أحرز هدف وادى دجلة صلاح أمين فى الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، بينما تعادل عاصم صلاح لفريق البنك الأهلى فى الوقت المحتسب بدلا من الضائع فى الشوط الثانى.

الاتحاد السكندرى يخطف ثلاث نقاط غالية من بيراميدز بهدف +90

نجح فريق الاتحاد السكندرى فى تحقيق فوز مثير على بيراميدز بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى، من عمر مسابقة الدورى 2020 – 2021، فى أقوى مواجهات هذه الجولة، وأحرز عبد الله السعيد هدف التقدم لبيراميدز، فى الدقيقة 34، وسجل عمار حمدى التعادل للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 44، وفى الدقيقة 94 سجل خالد الغندور هدف الفوز من ضربة رأس.

الزمالك يحصد أول 3 نقاط بالفوز على المقاولون بثنائية نظيفة فى ضربة البداية

تغلب الزمالك على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، وجاء الهدف الأول للزمالك بتوقيع خالد الحسينى مدافع ذئاب الجبل بالخطأ فى مرماه ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثانى للأبيض، فى المباراة التى جمعت الفريقان، مساء اليوم، السبت، على ستاد الكلية الحربية، فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز.