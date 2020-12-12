الامارات | غرافيك.. حلبة «مرسى ياس» تستضيف الفصل الأخير من احتفالات سباقات «الفورمولا1» في الموسم الـ 70

شكرا لقرائتكم خبر عن غرافيك.. حلبة «مرسى ياس» تستضيف الفصل الأخير من احتفالات سباقات «الفورمولا1» في الموسم الـ 70 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف حلبة «مرسى ياس» في أبوظبي، اليوم، سباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى» في الجولة الختامية من بطولة العالم لسباقات «الفورمولا1» لموسم 2020، في محطة وداعية لاحتفالية البطولة بموسمها الـ70 على تأسيس البطولة، وتتطلع الفرق المنافسة إلى وداع عام استثنائي بكل المقاييس، خصوصاً أن السباق هو الأخير في الموسم الأطول بتاريخ البطولة، بعد أن تأجلت انطلاقته لمرات عدة جراء تأثيرات فيروس «كورونا» في ساحة الرياضة العالمية.

ورغم الصعوبات التي واجهت الموسم الـ70 تاريخياً في «الفورمولا1»، إلا أن العديد من الأرقام القياسية تحطم خلال جولاته، خصوصاً للسائق البريطاني، لويس هاملتون، الذي نجح عام 2020 في انتزاع لقب بطولة العالم للسائقين للمرة السابعة، معادلاً بذلك رقم الأسطورة مايكل شوماخر، كما حقق فريق «مرسيدس» الذي يقوده هاملتون، إنجاز الفريق «الأكثر نجاحاً» في تاريخ البطولة، التي يعود تاريخ انطلاقتها إلى عام 1950، حصداً للألقاب المتتالية، بانتزاع مرسيدس في الموسم الحالي للقب السابع على التوالي في بطولة الصانعين، محطمةً بذلك هيبة فريق «فيراري» الإيطالي صاحب الألقاب الستة المتتالية.

وشهدت «حلبة ياس»، أمس، التجارب التأهيلية، التي عرف من خلالها سائق فريق «ريد بُل»، الهولندي ماكس فيرشتابين، كيفية تسجيل الزمن الأسرع في الطواف على الحلبة، وضمان المركز الأول في انطلاقة سباق «جائزة الاتحاد للطيران» الكبرى، الذي يستهل في الساعة 5:10 عصر اليوم، بعد أن حقق فيرشتابين زمناً بلغ دقيقة و35 ثانية و245 جزءاً من الثانية، متفوقاً على ثنائي فريق «مرسيدس»، الفنلندي فالتيري بوتاس الذي اكتفى بالمركز الثاني بفارق 25 في الـ1000 جزء من الثانية، وبطل العالم البريطاني لويس هاملتون، الذي حلّ ثالثاً بزمن بلغ دقيقة و35 ثانية و352 جزءاً من الثانية.

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