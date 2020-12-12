الزمالك يفتتح مبارياته في الدوري المصري بثنائية في مرمى المقاولون العرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

اقتنص الزمالك فوزاً مهماً على حساب مضيفه المقاولون العرب بنتيجة (2-0) مساء اليوم السبت باستاد الكلية الحربية بالقاهرة بالجولة الأولى للدوري المصري لكرة القدم.



تقدم الزمالك في الدقيقة 33 بمساعدة النيران الصديقة بعدما هز خالد الحسيني مدافع المقاولون مرمى فريقه ثم سجل مصطفى محمد هدف تأكيد الفوز في الدقيقة 90+2.

ورفع الزمالك رصيده إلى 3 نقاط بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو وتصدر الدوري المصري بالتساوي مع سيراميكا كليوباترا ويبقى المقاولون بقيادة مدربه عماد النحاس بلا رصيد.

الزمالك تحدى الأزمات الإدارية التي عاشها في الأيام الأخيرة ورحيل مجلس إدارته برئاسة مرتضى منصور وثأر من المقاولون الذي فاز عليه في شهر أغسطس الماضي بالدوري.

اتسمت المباراة بالندية في الدقائق الأولى وخاصة مع محاولات مبكرة من المقاولون عن طريق سيف الجزيري وتسديدة فوق العارضة ولكن الزمالك أحكم سيطرته على اللقاء ولعب زيزو دوراً كبيراً في النشاط الهجومي للفريق الأبيض ولكن الزمالك لم يظهر بمحاولات على مرمى أبو السعود سوى تسديدة سهلة من شيكابالا.