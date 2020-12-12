تشكيلة ديربي مدريد بين الريال واتلتيكو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020 اعلن كل من زين الدين زيدان ودييغو سيميوني مدربي ​اتلتيكو مدريد​ و​ريال مدريد​ على التوالي عن تشكيلة الفريقين للقاء الديربي على ملعب الفريدو دي ستيفانو ضمن الجولة 13 من ​الدوري الاسباني​.

ولم تشهد تشكيلة النادي الملكي ايه مفاجآت، حيث سيدخل اللقاء بكل من: حراسة المرمى: كورتوا. خط الدفاع: ميندي، راموس، فاران، كارفخال. خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو. خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، بنزيما، فاسكيز. اما تشكيلة اتلتيكو مدريد فشهدت تواجد الاوروغوياني لويس سواريز اساسياً الى جانب البرتغالي الشاب جواو فيليكس. وضمت التشكيلة كل من: حراسة المرمى: أوبلاك الدفاع: تريبييه، هيرموسو، فيليبي، سافيتش وسط الملعب: هيريرا، كوكي، لورينتي، كاراسكو الهجوم: سواريز، جواو فيلكس

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