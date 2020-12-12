تورينو يواصل إنهياره ويسقط على أرضه أمام أودينيزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

ضمن منافسات الأسبوع الـ11 من بطولة ​الدوري الايطالي​، واصل ​تورينو​ إنطلاقته الكارثيّة هذا الموسم، وسقط أمام ​أودينيزي​ بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وإستطاع الضيوف، أن يتقدموا بالنتيجة بهدفين مقابل لاشيء، عبر إنغنازيو بوسيتو في الدقيقة 24 ورودريغو دي باول في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 66 تمكن اندريا بيلوتي من إدراك هدف التعادل، وبعدما بدقيقة واحدة سجل البديل بوناتزولي هدف التعادل للغراناتا، لكن رد أودينيزي جاء سريعا هو الآخر، وسجل الهدف الثالث عن طريق نستروفيسكي بالدقيقة 69.

وتعتبر هذه الهزيمة هي السابعة لتورينو هذا الموسم مقابل فوز واحد وتعادلين.