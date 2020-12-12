شكرا لقرائتكم الزماك ضد المقاولون.. عماد النحاس يعلق على الخسارة بثنائية فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزماك ضد المقاولون

أكد عماد النحاس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب رضاه التام عن أداء لاعبيه في مباراة الزمالك اليوم في الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عماد النحاس خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "تركنا الاستحواذ في الشوط الأول لنادي الزمالك، بينما في الشوط الثاني استطعنا أن نقدم أداء متميز وأضعنا عدد من الفرص وسوء التوفيق كان السبب في عدم تسجيل اهداف".

أضاف عماد النحاس: "أشكر كل اللاعبين على المستوى الفني والبدني الذين قدموه أمام الزمالك، واعترضت على قرار جهاد جريشة بسبب ضربة الجزاء لكنه اعتراض وقتي انتهى بعد المباراة".

واصل عماد النحاس تعليقه على المباراة: "الوقت بدل الضائع أقل بكثير من الفعلي، واستفدنا اليوم من بعض الصفقات التي تعاقدنا معها".

واختتم النحاس حديثه بالتعليق على المواجهة القارية المقبل: "نادي النجم الساحلي فريق كبير ونستعد له بشكل قوي قبل مباراة الكونفدرالية".

تغلب الزمالك على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، وجاء الهدف الأول للزمالك بتوقيع خالد الحسينى مدافع ذئاب الجبل بالخطأ فى مرماه ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثانى للأبيض، فى المباراة التى جمعت الفريقان، مساء اليوم، السبت، على ستاد الكلية الحربية، فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز.