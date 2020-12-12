الزماك ضد المقاولون.. باتشيكو يراهن على الفوز المتتالي في الدوري

أكد البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أن مواجهة المقاولون العرب كانت صعبة جدا، مشيرا إلى أنه كان يعلم أنه يواجه فريق قوي.

أضاف باتشيكو أن الزمالك لم يبدأ المباراة بشكل جيد لكن بعد اول خمس دقائق عاد مرة أخرى، موضحا أنه فى الشوط الثانى تراجع أداء الفريق، مشيرا إلى أن المقاولون استغل ذلك الأمر خاصة أن طريقة اللعب لم تساعدنا فى الخروج كثيرا للهجوم لكن الاهم هو الفوز والفريق الذى يريد تحقيق البطولة يقوم بجمع النقاط الأكثر.

أشار المدير الفنى للزمالك إلى أنه يرى أن الدورى الموسم الحالى سيكون صعبا، موضحا أن الجميع متساوٍ فى الفنيات لكن الزمالك يدخل كل مباراة باحثا عن الفوز وليس الأداء، مشددا على أنه سعيد بجميع اللاعبين.

أوضح باتشيكو أن المقاولون أجرى تغييرات هجومية بلاعبين لديهم اطوال وهو ما جعله يدفع بمدافع ثالث قبل نهاية المباراة، كاشفا عن أنه لم يبدأ بالمغربى أشرف بن شرقى بسبب عدم جاهزيته اللازمة، مشددا على أنه محظوظ بامتلاكه لاعبين على أعلى مستوى، موضحا أنه سوف يتواجد أيضا اللاعبون الذى لم يشاركوا اليوم خلال المباريات المقبلة.

وعن يوسف أوباما لاعب وسط الزمالك، أكد باتشيكو أنه خاض مرانا واحدا فقط لذلك كان من الصعب مشاركته اليوم ولا يعلم مدى قدرته على المشاركة فى المباراة المقبلة.. موضحا أن الفريق لديه شيكابالا الذى يلعب بشكل مميز فى مركز صانع الالعاب ونفس الامر لبن شرقى وأحداد ومن الممكن أن نرى لاعبا ثابتا اخر غير اوباما فى هذا المركز.

كان الزمالك قد حقق الفوز على المقاولون بهدفين دون رد فى افتتاح الدورى بالمباراة التى أقيمت على استاد الكلية الحربية.