شكرا لقرائتكم الونش: إصابة "كورونا" صعبة وربنا ما يكتبها على حد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر محمود حمدى الونش مدافع الزمالك عن سعادته بفوز فريقه على المقاولون العرب بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصري.

قال الونش في تصريحات تلفزيونة لـ"قناة الزمالك" إنه يحمد الله على اقتناص الثلاث نقاط من أنياب ذئاب الجبل مؤكدا أن الانتصارات لن تجلب إلا الانتصارات قاطعا على نفسه وعدا لجماهير الفريق الأبيض بأنه سيحاول إسعادهم بقدر الإمكان في الفترة القادمة.

وتحدث مدافع الزمالك عن إصابته بفيروس كورونا المستجد مؤكدا أنها فترة صعبة كما أنه جاءته في وقت مهم قبل خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلى لافتا إلى أنه يتمنى لنفسه التوقيق في الفترة القادمة وإسعاد الجماهير.

وعن الأزمات الأخيرة داخل قلعة ميت عقبة تابع:"بنحاول نقفل أذننا على كل ما يحدث حولنا وشغلنا فى الملعب فقط وكلنا على قلب رجل واحد وبنطمن الجمهور إننا نقدر نسعدهم في الموسم الحالى".

وتابع الونش إن البداية جيدة بالفوز على المقاولون العرب، وعن مشاركته كبديل قال:"الجميع واحد وأنا جاي من فترة كورونا"، وعن الآراء المختلفة بوسائل الإعلام التى أشارت إلى إنه أفضل مدافع فى مصر بالموسم المنقضى قال:"بدوس على نفسي أكتر عشان أفضل ثابت على مستوايا".