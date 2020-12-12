شكرا لقرائتكم الزمالك راحة غدا الأحد من التدريب بعد الفوز على المقاولون فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحصل الزمالك على راحة غدا، الأحد، من التدريبات، بعدما فاز اليوم، على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، حيث جاء الهدف الأول عن طريق خالد الحسينى لاعب المقاولون بالخطأ فى مرماه حيث سدد محمود علاء ارتدت من الحارس محمود أبو السعود ليسكنها الحسينى فى شباك حارسه بالخطأ فى الدقيقة 27 من زمن المباراة، فيما سجل مصطفى محمد، هدف الأبيض الثانى فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، التى جمعت بينهما على ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى، ليحصد أول ثلاثة نقاط فى المسابقة المحلية.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك، تدريباته بعد غد، الإثنين، استعدادا لمواجهة بيراميدز، يوم الخميس المقبل، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وجاء فوز الزمالك على المقاولون العرب، اليوم، بمثابة مُصالحة لجماهير قلعة ميت عقبة، عقب الهزائم المتتالية التى لحقت بالفريق، بداية من الخسارة أمام الأهلى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، بهدفين مقابل هدف، وتبعها الخروج من دور نصف النهائى ببطولة كأس مصر، بالهزيمة من طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليستعيد الأبيض انتصاراته مع بداية الموسم الجديد من المسابقة المحلية، التى يسعى للمنافسة على لقبها مُبكرًا.

شهدت مباريات الزمالك الأخيرة أمام المقاولون العرب، ندية واضحة بين الفريقين، وكان أخرها خسارة الأبيض من الذئاب فى الدور الثانى من مسابقة الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى الجولة الثانية والعشرون من المسابقة فى الموسم الماضى، والتى شهدت وقتها إحراز الذئاب لهدف قاتل فى الدقيقة 92 من زمن المباراة، ليقتنص ثلاث نقاط لفريقه حينها.

أما عن مواجهات الزمالك وعماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، فقد واجه الأخير الأبيض فى 8 مباريات حتى الآن، شهدت تحقيقه الفوز فى مباراتين فيما تُعد هزيمة اليوم هى الثالثة له أمام الفارس الأبيض، بينما تعادل الفريقين فى 3 مباريات أخرى، وسجل الزمالك 8 أهداف مقابل 7 أهداف استقبلها الأبيض من الأندية التى قادها عماد النحاس أمام الزمالك، وهى أندية: "المقاولون العرب 4 مباريات، وأسوان مباراتين، والرجاء مباراة والشرقية مباراة".

وظهر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، مُنفعلاً فى أكثر من مشهد خلال مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، حيث حرص على منح اللاعبين الكثير من التعليمات أثناء اللقاء والانفعال على البعض الأخر بسبب البطئ فى الأداء وقلة الهجمات على مرمى الذئاب، وكانت البداية بحديثه مع مصطفى محمد، مهاجم الفريق أثناء المباراة ومطالبته بالإلتحام واللعب بقوة وهو ما تفهمه اللاعب.

ودفع البرتغالى باتشيكو بالمغربى حميد أحداد، جناح الزمالك، فى التشكيل الأساسى لمباراة المقاولون العرب، اليوم، لأول مرة بعد عودته من الإعارة لفريق الرجاء المغربى الذى أعير له فى الموسم الماضى، قبل عودته للانضمام للأبيض، بداية من الموسم الحالى.

كانت أخر مباراة خاضها حميد أحداد مع الزمالك قبل إعارته أمام الأهلى فى الجولة 34 من مسابقة الدورى الممتاز، موسم 2018 – 2019، والتى أقيمت بينهما يوم 28 يوليو 2019، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، وشارك خلالها أحداد لمدة 9 دقائق فقط، أى أنه يشارك اليوم بعد غياب عام و4 أشهر و14 يومًا بواقع 503 يومًا عن القلعة البيضاء.

فيما افتقد الزمالك الخطورة بشكل كبير فى مباراة المقاولون العرب، فلم يصل إلا بعدد قليل من الكرات لمرمى الذئاب فيما أنقذ القائم، مرمى المقاولون العرب من هدف محقق لصالح الزمالك، حيث أخطأ خالد الحسينى لاعب ذئاب الجبل فى إبعاد الكرة لتصطدم بالقائم ثم سددها مصطفى محمد وحولها محمود أبو السعود حارس ذئاب الجبل لركلة ركنية.

نجح مصطفى محمد فى أن يكون أول لاعبى الزمالك تسجيلاً للأهداف فى مسابقة الدورى الممتاز لهذا الموسم، بعدما سجل هدف الأبيض الثانى فى شباك المقاولون العرب، فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

حصل محمد أبو جبل، حارس الزمالك، على شارة قيادة الفريق بعد خروج محمود شيكابالا، من الملعب عقب استبداله فى الدقيقة 63 من زمن المباراة، حيث فضل حازم إمام عدم ارتداء شارة القيادة.

فيما دفع البرتغالى جايمى باتشيكو، بمحمود حمدى الونش، مدافع الفريق، فى الدقيقة 89 بدلاً من أحمد سيد زيزو، وذلك لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، الذى أبعده عن الأبيض فى مباراتى الأهلى وطلائع الجيش.