شكرا لقرائتكم خبر عن الأخطاء الدفاعية تسحب من رصيد الحارس الدولي خالد عيسى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

أدى ضعف المنظومة الدفاعية العيناوية، والأخطاء المتكررة إلى استقبال شباك الحارس الأول خالد عيسى، نسبة عالية من الأهداف بلغت 18 هدفاً ، بواقع 10 في الدوري، و7 في أبطال آسيا، وهدف وحيد في الكأس، كما استقبلت شباكه هدفين أيضاً في مباراة غير رسمية مع المنتخب الوطني أمام البحرين.

وقد لا يكون للحارس الدولي أي ذنب في دخول هذه الأهداف لمرماه؛ بل إن معظمها من أخطاء متكررة تسبب فيها دفاع العين ،وإذا راجعنا شريط المباريات نجده في كل مباراة أنقذ مرماه من عدة أهداف محققة، ومهما كانت الأسباب ومن هو المتسبب في الخسائر، سيبقى خالد في واجهة المسؤولية .

ويبقى السؤال المطروح هل استمرار هذه الأخطاء وولوج الأهداف سيخصم من رصيده الكبيرعند الجماهير، وهل ستهتز ثقته بنفسه بعد أن كان متربعاً على عرش حراسة المرمى في الدولة لخمس سنوات متتالية، وهل هذا سيؤثر على مكانه في المنتخب؟

تحدثنا مع العيناوي الدولي السابق معتز عبد الله مدرب «جلف هيروز» بالدرجة الثانية حالياً، فقال: «ما يمر به خالد عيسى سبق وأن مررت به عندما كنت حارساً للعين، وفي البداية يجب أن نتفق أنه لا يوجد حارس مرمى لا يخطئ مهما كانت براعته ، فالحارس يعمل ضمن منظومة جماعية ومن المؤكد سيتأثر بأي خطأ ينتج عن هذه المنظومة، وعلينا أن نفرق بين الأخطاء الجماعية والفردية، انما المحصلة النهائية تصب عند الحارس وهو من يدفع الثمن لأن النهاية تصب عنده».

وتابع: «لا يختلف اثنان على موهبة وقدرات وإمكانات خالد عيسى في حراسة المرمى، ولكنه في النهاية يؤدي حسب فكر وأسلوب المدرب بيدرو الذي اختاره للفريق، ومن وجهة نظري الشخصية أرى أن خالد وصل إلى درجة عالية من الخبرة التي تمكنه من خلق التوازن في الخط الخلفي حتى في حال وجود ضعف في الدفاع، كما يمكنه أيضاً أن يبدي ملاحظاته للمدرب على أسلوب اللعب في بعض الحالات إذا تتطلب الأمر، خصوصاً في الفترة الحالية التي يعاني فيها الفريق نقصاً كبيراً في عناصره».

وأضاف: «الحارس مثل أي لاعب ممكن أن يهبط مستواه ويقل التركيز عنده في فترة من الفترات لأي سبب من الأسباب، وهنا يأتي دور البديل الجاهز الذي يقوم بنفس الدور في حماية العرين، ولكن نجد في الفترة الحالية لا يوجد من يخفف الضغط على الحارس خالد عيسى فهو في حاجة إلى الراحة ونجد المدرب يدفع به بصورة مستمرة في المباريات لأنه أيضاً مضغوط ومطالب بالنتائج الجيدة لفريقه ولا يمكن أن يستغني عنه، وهذا الوضع الحالي لم يكن موجوداً في السابق، فعندما كنا نلعب كنا نتبادل الأدوار في حراسة المرمى أنا وزميلي وليد سالم سواء في النادي أو المنتخب وكنا نكمل بعضنا».