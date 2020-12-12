شكرا لقرائتكم خبر عن جوكيكا: الفوز على كلباء رسالة عنوانها قوة شخصية الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: علي البيتي

أكد المقدوني جوكيكا هادجفسكي مدرب فريق الإمارات أن «الصقور» استحقت التأهل لدور الثمانية من بطولة كأس رئيس الدولة، وأكد أن أنه يرغب في قيادة الفريق إلى التأهل إلى دوري الخليج العربي، كما يأمل أن ينافس فريقه على لقب الكأس، واعتبر أن منتخب الإمارات يمتلك لاعبين مميزين وموهوبين وأنه لا يقل عن المنتخبات الكبيرة في آسيا، خاصة أنه استفاد من دوري الخليج العربي القوي الذي أنتج لاعبين موهوبين.أ

عرب جوكيكا عن سعادته بالصعود إالى دور الثمانية، موضحاً أنه كان يتوقع تخطي كلباء، وأشاد باللاعبين وقال إنهم قدموا مباراة كبيرة وأبلوا بلاءً حسناً وأنه فخور بهم، معتبراً أن الفوز على كلباء وبلوغ ربع النهائي في كأس رئيس الدولة يمثل رسالة إلى جماهير النادي، تؤكد أن الفريق يتطور وأنه ماضٍ في طريقه لتحقيق أهدافه.

وأضاف: «كانت مباراة صعبة جداً، وكنت أعلم قوة المنافس لكني في الوقت ذاته، كنت أتوقع أن نحقق الفوز لأن لدينا فريقاً جيداً، حتى وإن كان ينتمي للدرجة الأولى، إلا أنه فريق متطور، ويلعب كرة ممتازة، ويملك لاعبين على مستوى عال رغم أنه افتقد جهود 4 لاعبين أساسيين، ومعظم اللاعبين الذين شاركوا فى هذه المباراة لم يكونوا أساسيين، لكنهم أثبتوا وجودهم وهذا يعني أننا لسنا فريقاً يعتمد على ١١ لاعباً فقط، والصحيح أننا نملك فريقاً كله جاهز، وكل عناصره قادرون على المشاركة وتقديم الإضافة في أي وقت، وبشكل عام أرى أن الفوز منح الفرق ثقة أكبر للاستمرار في الطريق الصحيح، وأتمنى أن يذهب الفريق في هذه البطولة بعيداً وأن يتوج بلقبها».

دوري الأولى

وعن دوري الدرجة الأولى، قال جوكيكا: «هدفنا بالطبع الصعود إلى دوري الخليج العربي، وأعتقد أن الإمارات لديه فريق جيد وعناصر مميزة، وتقريباً كل لاعبي الفريق سبق لهم اللعب في دوري الخليج العربي، إما للإمارات نفسه أو لفرق أخرى، لذلك لا توجد مشكلة على صعيد الخبرة ولا توجد ضغوط أو رهبة لدى اللاعبين، كما أن الفريق لديه دكة بدلاء ممتازة، كما توافر له إعداد جيد، علماً بأننا واجهنا في فترة الإعداد فرقاً من دوري الخليج العربي، وقدمنا أمامها مباريات قوية، وفزنا على بعضها، وحالياً نمضي بشكل رائع في الدوري، ونتصدر ترتيب المنافسة، ولديّ ثقة كبيرة في أن فريقي قادر على الاستمرار، ولكن في الوقت ذاته المهمة لن تكون سهلة، فدوري الأولى صعب للغاية، وليس من المنطقي القول إن هناك مباريات سهلة، فكل الفرق بلا استثناء جيدة، وكل المباريات تحتاج إلى تركيز عال وتجنب الأخطاء، ونحن نحترم كل المنافسين، والإمارات ليس المرشح الوحيد في البطولة، فهناك دبا الفجيرة ودبا الحصن والحمرية والبطائح والعروبة، وهي فرق قوية ومرشحة للصعود».

ومضى قائلاً: أدرك جيداً طبيعة المنافسة، ولذلك لا ولن أصرح قبل المباريات بأن فريقي سيفوز، لأنني لا أضمن الفوز مهما كان المنافس، أنا أقول دائماً إننا نرغب في الفوز ونعمل له، لكني لا أعلم الغيب، ولا أدري كيف ستسير الأمور، لكن ما أؤكده أننا نخوض كل مباراة من أجل الانتصار.

وذكر المدرب أنه دائماً يقول للاعبي فريقه «يجب أن تقارنوا أنفسكم بفرق دوري الخليج العربي، ويجب أن يكون هدف الفريق أن يكون مثل هذه الفرق لأنه لا يقل عنها»، وأضاف: «صحيح أننا نلعب في دوري الأولى ولكن يجب أن نقارن أنفسنا بالفرق الأفضل، وهذا ليس تعالياً على فرق الأولى، فنحن نحترم كل الفرق ونرى أنها قوية ومواجهاتنا معها صعبة جدًا».

وتحدث المدرب عن الأجواء المميزة في النادي والدعم الكبير من رئيس مجلس الإدارة والجهاز الإداري، ونوه للعلاقات الطيبة بين اللاعبين وروح الفريق الواحد، والتي قال إنها من أبرز أسباب تطور الفريق، كما أشار إلى العمل الكبير والطفرة في الأداء، وفي مردود اللاعبين، وقال إن فريقه الحالي أفضل من فريق العام الماضي.

دوري الخليج العربي

وتحدث المدرب المقدوني عن دوري الخليج العربي، وقال إنه دوري مميز وينشط فيه لاعبون مميزون ومدربون كبار وإن ما يميز الدوري «الديربيات» المثيرة بين الفرق والتنافس القوي وحرص الأندية على التطور، ورأى أن هناك 5 أو 4 أندية مرشحة للحصول على اللقب.

وبسؤاله عن فريق الشارقة، ذكر أنه فريق جيد للغاية وأنه يضم أجانب على مستوى عال، مثل إيجور كورنادو وسواريز وأكد أنه فريق مستقر ويقدم مستويات جيدة منذ عامين، وأشاد بفريق الجزيرة، مبيناً أنه يلعب كرة جميلة ولديه لاعبون مهاريون وهم أعمدة أساسية في المنتخب الوطني، وأن معظم لاعبي «الأبيض» موجودون في نادي الجزيرة، كما قال إن النصر أيضاً من الفرق المتطورة والجيدة، إلى جانب شباب الأهلي.

وعن منتخب الإمارات، قال جوكيكا: «بالنسبة لي منتخب الإمارات يجب أن يصنف من المنتخبات الكبيرة في آسيا، مثل اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية وغيرها من المنتخبات، فأنا لا أرى أنه يقل عنها في شيئا، فهو منتخب تتوافر له كل الظروف المساعدة من بيئة عمل وبنية تحتية مميزة واهتمام والتفاف الجميع حوله».

وتابع: «المنتخبات القوية في كل مكان تعتمد على شيئين الأول اللاعبين المحترفين في دوريات خارجية قوية، والثاني الدوري القوي، صحيح أن منتخب الإمارات لا يمتلك لاعبين محترفين في أوروبا، لكنه يستفيد من وجود دوري قوي للغاية، ويكفي أن دوري الخليج العربي هو الدوري الأفضل على مستوى آسيا، وهذا ليس حديثي وإنما حديث الاتحاد الآسيوي وتصنيفه».

وواصل قائلاً: «هناك العديد من اللاعبين الأجانب المميزين والمدربين الكبار، وبكل تأكيد اللاعبون المحليون يستفيدون منهم بالاحتكاك واكتساب الخبرات، وأعتقد أن هناك العديد من اللاعبين المميزين في منتخب الإمارات مثل الحارس خالد عيسى وعمر عبد الرحمن وعلي مبخوت وخلفان مبارك وعلي سالمين، لذلك من المستغرب أن يخسر المنتخب من منتخبات أقل منه من ناحية المستوى وصاحبة دوريات أضعف من دوري الخليج العربي، وبالنسبة للمرحلة المقبلة، أعتقد أن المنتخب بما يمتلكه من عناصر وظروف مساعدة قادر على تحقيق أهدافه».

وفيما يخص تجربته مع المنتخبات الوطنية، قال إنه درب منتخب مقدونيا من قبل، بالإضافة إلى منتخب أذربيجان، وأشار إلى أنه كان رئيساً للمدربين في مقدونيا، وأنه كان يضع الخطط التطويرية والعمل الفني والاستراتيجي للكرة في بلاده، وذكر أن المنتخب المقدوني لم يكن قوياً في البداية، ولكنه تطور بفضل وجود عدد كبير من اللاعبين في أوروبا وفي أندية كبيرة، وكشف أنه قاد فرقاً من قبل للصعود إلى دوري المحترفين، وأنه يسعى إلى تحقيق هذا الإنجاز مع نادي الإمارات.