شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية مبخوت وخلفان تعزز «فخر العاصمة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد الثنائي علي مبخوت وخلفان مبارك الجزيرة إلى نيل «فخر العاصمة» بالفوز على الجار الوحدة في ديربي مثير كان نقطة تحول في رحلة الفريقين على حد سواء.

حسم الثنائي المباراة الكبيرة بتسجيل هدفين، في شباك الضيف «العنابي» الذي تجرع بالخسارة الثالثة هذا الموسم بعد الأولى أمام الشارقة والثانية أمام العين، كما تعادل مع شباب الأهلي ليهدر الفريق 11 نقطة في المواجهات المباشرة مع الكبار.

وحافظ الجزيرة على آماله في الصراع على اللقب من دون أن يتنازل أو يتراجع على الرغم من «نقاط الضعف» التي يعانيها قياساً إلى نوعية اللاعبين الأجانب، وعددهم قياسا بالفرق الأخرى، لاسيما تلك التي تصارع على الألقاب.

ولا يزال مدرب الفريق الهولندي يستخدم أسلوب المناورة كلامياً، بعدما أوضح أن قائمة الفريق «صغيرة» وأن الرهان والتفكير في نيل اللقب ليس الوقت المناسب حالياً، وأن السعي يتمثل في التعامل مع كل مباراة على حدة.