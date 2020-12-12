شكرا لقرائتكم خبر عن مارياني يمنح الفريق6 نقــاط بتســديدتيـن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح لاعب اتحاد كلباء السويسري مارياني المعار من شباب الأهلي في منح «النمور» 6 نقاط كاملة بتسديدتين من خارج المربع سكنتا شباك الفجيرة وخورفكان.

وتمكن اللاعب السويسري من تسجيل هدف الانتصار في مرمى خورفكان في الدقائق الأخيرة، ليكرر مشهد فوز فريقه على الفجيرة حين سدد كرة بعيدة المدى منحت الفريق الانتصار الثمين.

وكان كلباء الذي ودع منافسات كأس رئيس الدولة قد تأخر بهدف مبكر من البرازيلي لوبيز، لكن مجريات الشوط الثاني كانت «مثيرة» بحصول عادل سبيل لاعب خورفكان على البطاقة الحمراء الأولى، قبل أن يلحق به ساباتيني اللاعب المقيم في تشكيلة كلباء، لكن رجال المدرب الأوروجوياني خورخي داسيلفا كان لهم رأي آخر، فظهر العملاق مالابا ليسجل هدف التعادل بكرة رأسية ليرفع غلته إلى 15 هدفاً في 25 مباراة لعبها في الدوري (الموسم الماضي والحالي)، قبل أن يخطف السويسري مارياني هدف الفوز بتسديدة من خارج منطقة الجزاء كانت بدقة «الساعة السويسرية».