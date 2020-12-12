شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم السبت 12 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الأهلى اليوم السبت 12 / 12 / 2020 العديد من الأخبار الهامة على رأسها الإعلان عن قائمة الفريق التى ستخوض المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة غدا فى الجولة الأولى لمسابقة الدورى .

قائمة الأهلي لأول مباراة في الدوري..طاهر وبانون وغياب مروان وأجاي والشحات

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء غدٍ الأحد على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.

موسيماني للاعبي الأهلي : "جمهوركم لا يشبع بطولات..أنسو اللي فات"

طالب بيتسو وسيماني المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق بإغلاق صفحة الإحتفالات والأفراح التى عمت الفريق طوال الأيام الماضية بعد الفوز بثلاث بطولات هي الدوري وأفريقيا وكأس مصر ، وشدد لهم على ضرورة التركيز في تدريبات الفريق الحالية من أجل الإستعداد الجيد للإرتباطات المقبلة.

مران الأهلي.. موسيماني يُحاضر لاعبيه عن بداية الدوري أمام المقاصة

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة ،وشهدت المحاضرة دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس، بالإضافة إلى مراجعة بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة مصر المقاصة مساء غدٍ الأحد على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.

الأهلي يعلن سلبية تحليل "رابيد تيست" لاعبيه قبل مواجهة المقاصة فى الدورى

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، سلبية تحليل «رابيد تيست» الذى أجراه اللاعبون أمس، الجمعة، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة التى تقام مساء غدٍ الأحد فى الجولة الأولى لبطولة الدورى الممتاز، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى التحليل وفقًا للبروتوكول الطبى الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

الأهلي يسافر النيجر 19 ديسمبر لمواجهة سونيديب فى ضربة البداية الأفريقية

حدد مسئولو النادى الأهلى 19 ديسمبر الجارى موعداً للسفر إلى النيجر لمواجهة بطلها فريق سونيديب فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا أحد يومى 22 أو23 الشهر ذاته، ومن المقرر أن يطير الأهلى للنيجر فجر يوم 19 بعد ساعات من خوض مباراة غزل المحلة فى الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز.