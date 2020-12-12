شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدى يؤازر لاعبي الإسماعيلى من الإسكندرية قبل مواجهة المصري البورسعيدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص باهر المحمدى المدافع الدولى وأحد كابتن الدراويش على السفر للإسكندرية والمبيت مع لاعبى الفريق رغم استبعاده من مواجهة الديربى بسبب الإصابة. وتعرض المحمدى للإصابة بقطع فى الغضروف والذى على إثرها خضع لجراحة ويقوم الأن بتدريبات تأهيلية تمهيدا لعودته للملاعب سريعا، ويحل الدراويش ضيفا على الفريق البورسعيدى غدا الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار الجولة الأولى بمسابقة الدورى المحلى. المجمدى فضل المبيت مع الفريق من أجل حثهم على حصد الثلاث نقاط وتحقيق بداية مميزة تكون دافع قوى قبل استئناف منافسات بطولة كأس العرب للأندية الأبطال. يذكر أن الفريق سيخوض مواجهة مرتقبة أمام الرجاء البيضاوى المغربى يوم 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى للبطولة العربية، وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .