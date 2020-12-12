شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: اختبارات الصندوق تمنح جريشة التميز في لقاء الزمالك والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك* المقاولون

المسابقة : الجولة الأولي من بطولة الدوري العام

الملعب : إستاد الكلية الحربية

نتيجة المباراة :هدفين مقابل لاشئ لصالح الزمالك

حكم المباراة : جهاد جريشة

المساعد الأول : محمد محمود لطفي

المساعد الثاني : رجب محمد

الحكم الرابع : شريف حسن

حكام ال VAR : صبحي العمراوي ، عمرو رمضان

ميزان التقييم لطاقم الحكام:

حكم المباراة : جهاد جريشة

القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة : في مباراة من المباريات متوسطة الصعوبة نجح الحكم جهاد جريشة في العبور بالمباراة بأقل الأخطاء التحكيمية نتيجة التركيز والأهتمام والتمركز الصحيح وكانت أهم الأحداث كالأتي :

الحالة الاولي : في الدقيقة 47 من الشوط الثاني مطالبة من لاعبي المقاولون بركلة جزاء بداعي مخالفة لمس الكرة باليد علي مدافع الزمالك الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب ويؤكد الVAR علي قرار جريشه بعدم وجود المخالفه والقرار صحيح نتيجة وضع اليد الطبيعي للاعب الزمالك .

الحالة الثانية : في الدقيقة 76 مطالبة من لاعبي وجهاز المقاولون بركلة جزاء بداعي الدفع من لاعب الزمالك حازم إمام ضد لاعب المقاولون مجلي الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب نتيجة عدم وجودالدفع والقرار صحيح .

عنصر اللياقة البدنية والتمركز : لياقة بدنية جيدة وأستخدام جيد لعنصر التحمل العام ، تحمل السرعه ، والسرعة القصوي بالأضافة إلي متابعة اللعب داخل مناطق الجزاء خاصة في حالات مناطق الجزاء .

تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة : في الدقيقة 43 تطبيق جيد لمبدأ إتاحة الفرصه وهجوم معاكس لصالح المقاولون .

العقوبات الأنضباطية والبطاقات : أنذر الحكم فرجاني ساسي من الزمالك في الدقيقة 55 نتيجة تعطيل الهجوم الواعد كما أنذر أمير عابد من المقاولون في الدقيقة 59 نتيجة التهور والقرارات الإنضباطية صحيحة ، وكان يجب عل جريشه إنذار لاعب الزمالك شيكابالا في الدقيقة 33 من الشوط الأول نتيجة الاعتراض علي المساعد الأول .

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : تعاون بالقرار في الدقيقة 74 بتقدير صحيح .

المساعد الثاني : أشار علي حالات التسلل في الدقيقة 3 وتعاون بالقرار في الدقائق 34 ، 69 ، 88 بتقدير صحيح .

الحكم الرابع : نعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون .

حكام الVAR: لاتوجد حالات بأستثناء التأكيد علي القرارات خاصة داخل مناطق الجزاء .